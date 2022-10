October 11, 2022 / 03:35 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో మంచు విష్ణు, పాయ‌ల్ రాజ్‌పుత్ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్న చిత్రం జిన్నా (Ginna). ఫ‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ స‌న్నీలియోన్, ఫీమేల్ లీడ్ రోల్స్ లో న‌టిస్తున్నారు. రంగంపేట గ్రామం చుట్టూ తిరిగే ఈ చిత్రంలో ప్ర‌ముఖ న‌టుడు ర‌ఘుబాబు (Raghu Babu Look) కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. తాజాగా ర‌ఘుబాబు లుక్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్‌.

జిన్నాలో రంగంపేట ప్రెసిడెంట్ తిప్పే స్వామి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నారు ర‌ఘుబాబు. ప్రెసిడెంట్‌గా ర‌ఘుబాబు హుందాగా న‌మ‌స్కారం పెడుతూ చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న పోస్ట‌ర్ ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. జిన్నా నుంచి మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన స‌న్నీలియోన్‌, పాయ‌ల్ లుక్‌, ట్రైల‌ర్‌తోపాటు జారు మిటాయా సాంగ్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంది.

ఇషాన్ సూర్య డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో మంచు విష్ణు టెంట్ హౌస్ న‌డిపించే జిన్నాగా న‌టిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని హోంబ్యాన‌ర్ ఏవీఏ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ (AVA Entertainment)లో 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్ట‌రీతో క‌లిసి నిర్మిస్తున్నాడు మంచు విష్ణు. రంగంపేట‌లో జ‌రిగిన క‌థ నేప‌థ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి కోన‌ వెంక‌ట్ క‌థ‌, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్నారు. అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌. కాగా జిన్నా తెలుగు, మ‌ల‌యాళం, హిందీ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

He is all set to make you laugh till your stomach hurts. Introducing 𝐑𝐚𝐠𝐡𝐮 𝐁𝐚𝐛𝐮 garu as Rangampeta President 𝗧𝗶𝗽𝗽𝗲 𝗦𝘄𝗮𝗺𝘆 from #GINNA🔥#GinnaBhai🔥 #GinnaOn21stOct💥@iVishnuManchu @SunnyLeone @starlingpayal @avaentofficial @24FramesFactory @saregamasouth pic.twitter.com/REkZFcW6EI

— 24 Frames Factory (@24FramesFactory) October 11, 2022