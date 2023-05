May 2, 2023 / 04:26 PM IST

Chatrapathi Trailer | డబ్బింగ్ వెర్షన్‌ సినిమాలతో నార్తిండియాలో పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ (Bellamkonda Sreenivas). ఈ సారి డైరెక్ట్‌గా ఛత్రపతి హిందీ రీమేక్‌తో బాలీవుడ్‌(Bollywood) ఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వివి వినాయ‌క్ (V V Vinayak) దర్శకత్వంలో వస్తున్న చిత్రం ఛత్రపతి (Chatrapathi). ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ ఛత్రపతి ట్రైలర్‌ (Chatrapathi Trailer) ను లాంఛ్ చేశారు.

తెలుగు వెర్షన్‌లోని ఎలిమెంట్స్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా నయా టచ్‌తో సాగే స్టైలిష్‌ మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్స్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది ట్రైలర్‌. ఛత్రపతితో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఇమేజ్‌ మరింత పెరిగిపోవడం ఖాయమని తాజా ట్రైలర్‌ చెప్పేస్తుంది. ఛత్రపతిలో బాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ క‌మెడియ‌న్ జానీ లివ‌ర్ (Johny Lever) కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని పెన్ స్టూడియోస్‌పై బాలీవుడ్ నిర్మాత జ‌యంతి లాల్ గ‌డా అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

బాలీవుడ్ భామ నుస్రత్‌ బరూచా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో భాగ్య శ్రీ, శరద్ కేల్కర్‌, శివమ్‌ పాటిల్‌, ఫ్రెడ్డి దారువాలా, రాజేంద్ర గుప్తా, సహిల్‌ వైద్‌ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తనిష్క్‌ బాఘ్‌చీ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఛత్రపతి మే 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి-ప్రభాస్‌ కాంబోలో రిలీజై ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డుల‌ను సృష్టించిన ఛత్రపతి.. ఇప్పుడు హిందీలో రీమేక్‌ అవుతుండటంతో ఎలాంటి ట్రెండ్ క్రియేట్‌ చేస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఛత్రపతి ట్రైలర్‌..

