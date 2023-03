March 30, 2023 / 04:50 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (Bellamkonda Sreenivas) ఛత్రపతి హిందీ రీమేక్‌లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వివి వినాయ‌క్ (V V Vinayak) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఛత్రపతి (Chatrapathi)తో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ బాలీవుడ్‌(Bollywood)లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. తాజాగా మేకర్స్ ఛత్రపతి టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. తెలుగు వెర్షన్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కట్ చేసిన టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఇప్పటికే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ డబ్బింగ్‌ సినిమాలతో హిందీలో మంచి క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు. ఛత్రపతి సినిమాతో హిందీలో పాపులర్‌ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయంటున్నారు టీజర్‌ చూసిన సినీ జనాలు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ క‌మెడియ‌న్ జానీ లివ‌ర్ (Johny Lever) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. పెన్ స్టూడియోస్‌పై బాలీవుడ్ నిర్మాత జ‌యంతి లాల్ గ‌డా ఈ చిత్రాన్ని భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ నుస్రత్‌ బరూచా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తనిష్క్‌ బాఘ్‌చీ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి-ప్రభాస్‌ కాంబోలో వ‌చ్చిన ఛత్రపతి ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డుల‌ను సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే.. లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఇదే చిత్రం హిందీలో రీమేక్‌ అవుతుండటంతో రికార్డులు ఎలా ఉండబోతున్నాయన్నది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

