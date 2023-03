Anni Manchi Sakunamule | అన్నీ మంచి శకునములే నుంచి సీతాకళ్యాణం లిరికల్ వీడియో సాంగ్

March 30, 2023 / 02:55 PM IST

Anni Manchi Sakunamule | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సంతోష్‌ శోభన్‌ (Santosh Soban) నటిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ అన్నీ మంచి శకునములే (Anni Manchi Sakunamule). నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి సీతాకళ్యాణ వైభోగమే (Sita Kalyanam Lyrical Video) లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ ను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. పెళ్లి నేపథ్యంలో సాగే ఈ పాట అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది.

చంద్రబోస్‌ రాసిన ఈ పాటను ఛైత్ర అండిపూడి, శ్రీకృష్ణ పాడారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన అన్నీ మంచి శకునములే టైటిల్ సాంగ్‌కు నెట్టింట మంచి స్పందన వస్తోంది. రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో మాళవికా నాయర్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. నరేశ్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, రావురమేశ్‌, గౌతమి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని స్వప్నాదత్‌, ప్రియాంకా దత్‌ మిత్రవింద ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌తో కలిసి తెరకెక్కిస్తున్నారు.

మిక్కీ జే మేయర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వెన్నెల కిశోర్‌, అర్జుణ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సంతోష్‌ శోభన్ మరోవైపు ప్రేమ్‌ కుమార్‌, శ్రీదేవి శోభన్ బాబు సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాడు.

సీతాకళ్యాణ వైభోగమే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

Celebrate this #SriRamaNavami with us.

Here’s #SitaKalyanam from us to you ❤️

▶️ https://t.co/wOBElSTutp#AnniManchiSakunamule @santoshsoban #MalvikaNair #NandiniReddy @MickeyJMeyer @boselyricist @SwapnaCinema @VyjayanthiFilms @MitravindaFilms @SonyMusicSouth pic.twitter.com/vmIypMXrW7

— Mitravinda Movies (@MitravindaFilms) March 30, 2023