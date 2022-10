October 19, 2022 / 06:49 PM IST

జైద్‌ ఖాన్‌ (Zaid Khan), సోనాల్‌ మాంటెరో హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం బనారస్‌ (Banaras). జయతీర్ధ దర్శకత్వంలో పాన్‌ ఇండియా సినిమాగా వస్తుంది . ఈ మూవీ నవంబర్‌ 4న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది బనారస్‌ టీం. కాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన మాయా గంగ పాట మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటూ..సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచిపోయేలా కనిపిస్తోంది.

తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఇలకన కవితై (IlakanaKavithai) పాట విడుదల తేదీని ప్రకటించారు మేకర్స్‌. రెండోపాటను అక్టోబర్‌ 22 సాయంత్రం 6.30 గంటలకు లాంఛ్‌ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. టైమ్‌ ట్రావెల్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే లవ్‌ స్టోరీగా వస్తున్న బనారస్‌ చిత్రంలో అచ్యుత్‌ కుమార్‌, దేవరాజ్‌, సుజయ్‌ శాస్త్రి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

వారణాసిలోని బనారస్‌ చుట్టూ తిరిగే ప్రేమ కథ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండనున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌ ద్వారా చెప్పారు మేకర్స్‌. రియల్‌ లైఫ్‌లో టైమ్‌ ట్రావెలింగ్‌ సాధ్యమేనా..? అని హీరోను హీరోయిన్‌ అడగటం ట్రైలర్‌లో చూడొచ్చు. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అంజనీష్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వారణాసిలో లవ్‌ సీన్లు కలర్‌ఫుల్‌గా సాగుతూ సినిమాపై అంచనాలు, క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాయి.

.@UrsZaidKhan's debut #Banaras has been garnering attention for its music and the song #Mayaganga has caught the public attention since its release. The next song titled #IlakanaKavithai from October 22nd at 6.30 PM. @sonal_monteiro @jayathirtha77 @tilakrajballal @AJANEESHB pic.twitter.com/UnlsusQhuN

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) October 19, 2022