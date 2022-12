Laththi | కానిస్టేబుల్‌ పాత్రకు ప్రాణం పోసిన విశాల్‌.. లాఠీ ఎలా ఉందంటే..?

December 22, 2022 / 04:10 PM IST

మాస్‌, యాక్షన్‌, కథాబలమున్న సినిమాలు చేసే హీరోల్లో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటాడు విశాల్ (Vishal).‌ ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో సినిమాలకు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మంచి మార్కెట్‌ ఉంటుందని తెలిసిందే. తాజాగా విశాల్‌ నటించిన కాప్‌ డ్రామా లాఠీ (Laththi). పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఏ వినోథ్ కుమార్ (A Vinoth Kumar) డైరెక్ట్ చేశాడు. సాధారణ కానిస్టేబుల్‌ నిజాయితీగా, సక్రమంగా విధులు నిర్వర్తించే క్రమంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడనే నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.

విశాల్‌ కానిస్టేబుల్‌ పాత్రలో జీవించేశాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. సాధారణ కానిస్టేబుల్‌ సక్రమంగా డ్యూటీ చేస్తే వచ్చే బాధలు సినిమాలో కండ్లకు కట్టినట్టు చూపించారని, యాక్షన్‌ సన్నివేశాల్లో విశాల్‌ యాక్టింగ్ గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా సాగుతుందని చెబుతున్నారు. లాఠీ విశాల్ కెరీర్‌లో సూపర్ హిట్‌గా నిలుస్తుందంటున్నారు. ‘మీ లాంటి వాళ్లని చేతికి లాఠీ ఇచ్చి కొట్టమంటే మాకు అది పై అధికారులు ఇచ్చే ఆర్డర్ కాదురా.. ఆఫర్’ అంటూ విశాల్‌ రౌడీలను చితకబాదుతూ చెబుతున్న డైలాగ్స్ సరికొత్తగా సాగుతూ.. కొత్తదనంతో కూడిన సినిమాలను ఆశించే యాక్షన్‌ మూవీ లవర్స్ లో జోష్‌ నింపుతున్నాయి.

లాఠీ చిత్రాన్ని రానా ప్రొడ‌క్షన్స్‌ బ్యాన‌ర్‌లో ర‌మ‌ణ‌, నంధా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రానికి పాపులర్‌ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫ‌ర్ పీట‌ర్ హెయిన్స్ మాస్టర్‌ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు కంపోజ్ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో సునయన (Sunaina Yella) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. లాఠీ చిత్రానికి శ్యామ్ సీఎస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌.

లాఠీ సినిమాపై ప్రేక్షకుల స్పందన..

SUPERHIT response from everywhere 💯

Experience all the tones of action & drama with #Laatti 💥

IN CINEMAS NOW

Book Your tickets

🎟️https://t.co/myXuNFUzio#LaattiFromToday@VishalKOfficial @TheSunainaa @nandaa_actor @RanaProduction0 @thisisysr @adityamusic pic.twitter.com/6rKhO8a7UO

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 22, 2022