Vijay Sethupathi | విజయ్‌ సేతుపతి అభిమానులకు న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌.. గెట్ రెడీ

December 22, 2022 / 01:37 PM IST

సింపుల్‌, స్టైలిష్‌, న్యాచురల్‌ యాక్టింగ్‌తో స్టార్ హీరోగా కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు విజయ్‌ సేతుపతి (Vijay Sethupathi). అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ అంతా ఈ స్టార్ హీరోను మక్కళ్‌ సెల్వన్‌ అని పిలుచుకుంటారని తెలిసిందే. క్లాస్‌, మాస్‌, సస్పెన్స్, కామెడీ జోనర్లలో సినిమాలు చేస్తూ.. ఫ్యాన్స్ కు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించేందుకు ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటాడు విజయ్‌సేతుపతి. ఈ స్టార్‌ హీరో అభిమానుల కోసం ఇంటర్నేషనల్ ఫొటో గ్రాఫర్‌ ఎల్‌ రామచంద్రన్‌ అరుదైన కానుకను సిద్దం చేశాడు.

ఇంతకీ అదేంటనుకుంటున్నారా..? త్వరలోనే 2022 సంవత్సరం ముగియనుంది. మరికొన్ని రోజుల్లో 2022కు గుడ్‌బై చెబుతూ 2023కి ఘనస్వాగతం పలుకనున్న నేపథ్యంలో మక్కల్‌ సెల్వన్‌ జర్నీ థీమ్‌తో నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ (Makkal Selvan Calender 2023) రూపొందించారు ఎల్‌ రామచంద్రన్‌ (L RAMACHANDRAN). ఈయన డిజైన్‌ చేసిన 2021, 2022 క్యాలెండర్స్‌ మంచి పాపులర్‌ అయ్యాయి. తాజాగా ‘ది ఆర్టిస్ట్‌’ పేరుతో ఈ క్యాలెండర్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. మరి ఇంకేంటి ఈ స్పెషల్‌ క్యాలెండర్‌ కొనేందుకు రెడీగా ఉండండి.

ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు విజయ్‌ సేతుపతి. ఈ స్టార్ హీరో తెలుగులో మైఖేల్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు హిందీలో మేరీ క్రిస్మస్‌, ముంబైకర్‌, జవాన్‌, విదుతలై (తమిళంలో), గాంధీ టాక్స్‌ సినిమాలు చేస్తున్నాడు.

న్యూ ఇయర్‌ గిఫ్ట్‌ ఇదే..

Photographer @lramachandran's classy calendar for 2023 featuring his brilliant pics of Makkal Selvan @VijaySethuOffl, is now available for sale! The photographer, whose calendars for 2021 & 2022 were immensely popular, has chosen #TheArtist' as the theme for his 2023 calendar! pic.twitter.com/W4Wrk3DoRs

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 22, 2022