Laapataa Ladies | ఓటీటీలో దూసుకుపోతున్న అమీర్‌ ఖాన్‌ ‘లాపతా లేడీస్’

Laapataa Ladies | బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్‌ఫెక్షనిస్ట్‌ అమీర్‌ ఖాన్‌ (Aamir Khan) ప్రోడ‌క్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘లాపతా లేడీస్’ (Laapataa Ladies). అమీర్‌ ఖాన్ మాజీ భార్య కిర‌ణ్ రావ్ (Kiran Rao) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించింది. జమ్తారా(Jamtara) వెబ్‌సిరీస్ ఫేమ్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ్ (Sparsh Shrivastav) ఈ మూవీలో హీరోగా న‌టించ‌గా.. భోజ్‌పురి న‌టుడు ర‌వి కిష‌న్ కీల‌క పాత్ర‌లో మెరిశాడు. ఈ సినిమా మార్చి 1న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా థియేట‌ర్‌లోనే కాకుండా ఓటీటీలో కూడా రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 26నే ఓటీటీలోకి రాగా.. సినిమా చూసిన ప్రేక్ష‌కులు మూవీపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. కొత్త‌గా పెళ్లి అయిన ఓ జంట‌ పెళ్లి అనంత‌రం ఇంటికి వస్తుండగా మధ్యలో తన భార్య మిస్ అవుతుంది. అయితే ఈ విష‌యం తెలియ‌క వ‌రుడు త‌న భార్య అనుకుని వేరే అతడి భార్యను ఇంటికి తీసుకువస్తాడు. తీరా ఇంటికి వ‌చ్చిన చూసిన అనంత‌రం త‌న భార్య కాద‌ని షాక్ అవుతాడు. దీంతో త‌న భార్య పోయింద‌ని పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లయింట్ ఇస్తాడు. అయితే త‌న భార్య ఎలా మిస్ అయ్యింది. తన భార్య స్థానంలో వ‌చ్చిన అమ్మాయి ఎవ‌రు. ఆ త‌ర్వాత ఏర్ప‌డిన ప‌రిస్థితులు ఏంటి అనే స్టోరీతో ఈ సినిమా వ‌చ్చింది.

2001లో గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు యువ వధువులు రైలు ప్రయాణంలో తప్పిపోయిన సంఘటన ఆధారంగా ఈ సినిమా రాగా దాదాపు ప‌న్నెండేళ్ల విరామం త‌ర్వాత ఈ సినిమాతో కిర‌ణ్ రావ్ మెగాఫోన్ ప‌ట్టింది. ఆమె చివరగా 2010లో దోబీ ఘాట్ అనే చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించింది. ఈ చిత్రం అప్ప‌ట్లో ఇంట‌ర్వెల్ లేకుండా తీసిన మూవీగా రికార్డు సాధించింది.

