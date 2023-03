March 10, 2023 / 04:50 PM IST

Meter | టాలీవుడ్ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం మీటర్‌ (Meter). కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీ టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. డెబ్యూ డైరెక్టర్ రమేశ్‌ కడూరి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో క్రిమినల్స్‌ను తనదైన స్టైల్‌లో హ్యాండిల్‌ చేసే సూపర్ పోలీస్‌గా కనిపించబోతున్నాడు కిరణ్‌ అబ్బవరం. ఈ చిత్రంలో కిరణ్‌ అబ్బవరంతో తమిళ భామ అతుల్య రవి (Athulyaa Ravi) రొమాన్స్ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ వచ్చింది.

తాజాగా అతుల్య రవిని అందరికీ పరిచయం చేస్తూ ఓ లుక్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. అతుల్య రవి థిక్‌ బ్లూ డ్రెస్‌లో గ్లామరస్‌ లుక్‌తో అదరగొట్టేస్తుంది. తాజా లుక్‌ మీటర్‌ సినిమా సాంగ్‌లోనిది అని అర్థమవుతుంది. నా మీటర్‌లో నేనెళ్తా, నన్ను గెలకొద్దు.. నాకు అడ్డు రావొద్దు.. అని కిరణ్ అబ్బవరం చెబుతున్న డైలాగ్స్ ఇప్పటికే సినిమాపై హైప్ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. సాయి కార్తీక్ మీటర్‌ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. కిరణ్‌ అబ్బవరం ఇటీవలే వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ సినిమాతో అందరినీ పలుకరించాడు.

మీటర్ సెట్స్‌ పై ఉండగానే.. కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ KA9ను కూడా ప్రకటించేశాడు కిరణ్‌ అబ్బవరం. విశ్వకరుణ్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న KA9ను శివమ్‌ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జోజో జోస్‌, రవి, రాకేశ్‌ రెడ్డి నిర్మాతలు కాగా.. బీ సురేశ్‌ రెడ్డి, సంతోష్‌ సహనిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరోవైపు రూల్స్ రంజన్‌ సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

అతుల్య రవి గ్లామరస్‌ లుక్‌..

Introducing @AthulyaOfficial for the first time in Tollywood with #Meter ❤️

Watch the beautiful leading lady in #MeterTeaser ❤️‍🔥

– https://t.co/EaYxcM7e10@Kiran_Abbavaram #RameshKaduri #SaiKartheek #VenkatCDileep #SarangamSuresh @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/PoBYRFglpq

— Clap Entertainment (@ClapEntrtmnt) March 10, 2023