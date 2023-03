March 10, 2023 / 04:12 PM IST

టాలీవుడ్‌ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) త్వరలోనే దసరా (Dasara)తో సందడి చేసేందుకు రెడీ అంటున్నాడు. దసరా మార్చి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్‌ ఓదెల టీం ఏదో ఒక అప్‌డేట్ ఇస్తూ.. మూవీ లవర్స్ లో జోష్ నింపుతోంది. ఇటీవలే ఈ మూవీ నుంచి ఛమ్‌కీలా అంగీలేసి ఓ వదినేఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Dhee, రామ్ మిర్యాల పాడిన ఈ పాట నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. కాగా ఇదే పాట తమిళ వెర్షన్‌ Mainaru VettiKatti Song కు నాని డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ కంపోజ్‌ చేసిన ఈ పాటను తెలుగులో కాసర్ల శ్యామ్‌ రాశారు. తమిళంలో ఈ పాటను ముథమిల్‌ రాశారు. పాపులర్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ రక్షిత్‌ శెట్టి నృత్యరీతులు సమకూర్చాడు. దసరా సీజన్‌లో మొదలయ్యే ఈ పాట సినిమాకే స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సింగరేణి బొగ్గు గని విలేజ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ చుట్టూ తిరిగే స్టోరీతో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సాయికుమార్, స‌ముద్రఖని, జ‌రీనా వ‌హ‌బ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

నాని డ్యాన్స్‌ ఇలా..

Can't take our eyes off @NameisNani 🤩🤌🏻

Dance💃🏻🕺🏻 to #MainaruVettiKatti❤️‍🔥 and create your reel now⚡

▶️https://t.co/XtJzMu5mlP🎶#Dasara @KeerthyOfficial @talktodhee @Ram_Miriyala @Music_Santhosh @SLVCinemasOffl @saregamaglobal pic.twitter.com/PZ895FR1HU

— Saregama South (@saregamasouth) March 10, 2023