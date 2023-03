March 10, 2023 / 02:49 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) ఓ వైపు పొలిటికల్‌ కమిట్‌మెంట్స్ ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే.. మరోవైపు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలను కూడా లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. పొలిటికల్‌ ప్లాన్‌కు ఇబ్బంది కలగకుండా.. సినిమాలు పూర్తి చేసేందుకు పక్కా రూట్ మ్యాప్‌తో ముందుకెళ్తున్నాడు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చిన సినిమాల్లో ఒకటి ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh). హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

కాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ ఫొటోల రూపంలో బయటకు వచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌ ఆనంద్‌ సాయి నేతృత్వంలో భారీ సెట్‌ వేశారు. సెట్‌లో హరీష్‌ శంకర్‌, సినిమాటోగ్రాఫర్‌ అయానంక బోస్‌ ఆనంద్‌ సాయి చర్చిస్తున్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ అప్‌డేట్‌తో త్వరలోనే ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ షూటింగ్‌కు అంతా రెడీ అయినట్టు అర్థమవుతోంది.

తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం త్వరలోనే ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ షురూ కానుంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ఇప్పటికే సూపర్ హిట్ ఆల్బమ్స్ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపిస్తారనే దానిపై హరీష్‌ శంకర్‌ టీం ఏదైనా క్లారిటీ ఇస్తారేమో చూడాలి.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ మరోవైపు క్రిష్ దర్శకత్వంలో హరిహరవీరమల్లు సినిమా చేస్తుండగా.. దీనికి సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది. దీంతోపాటు సముద్రఖని దర్శకత్వంలో వస్తున్న వినోధయ సీతమ్ తెలుగు రీమేక్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్ చేస్తున్నాడు పవన్‌ కల్యాణ్‌. ప్రస్తుతం రీమేక్‌ షూటింగ్ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు సుజిత్ దర్శకత్వంలో OG ప్రాజెక్ట్‌కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు.

Grand set being erected for #UstaadBhagatSingh 💥

Director @harish2you, art director #AnandSai and cinematographer @DoP_Bose putting in their all for a feast on the Big Screens ❤‍🔥

Shoot begins soon!@PawanKalyan @ThisIsDSP @MythriOfficial @UBSTheFilm pic.twitter.com/JVYNpRgrNL

