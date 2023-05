May 1, 2023 / 05:05 PM IST

పుణె: ఆస్కార్ విన్నింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ ఏఆర్ రెహ్మాన్‌(AR Rahman).. పుణెలో నిర్వ‌హించిన సంగీత క‌చేరిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. రాత్రి 10 దాటిన త‌ర్వాత డెడ్‌లైన్ ముగిసింద‌ని, షోను ఆపేయాల‌ని పోలీసులు రెహ్మాన్ టీంను కోరారు. దీంతో ఆ క‌న్స‌ర్ట్‌ను నిలిపివేశారు. స్టేజ్‌పై వ‌చ్చిన ఓ పోలీసు.. షోను ఆపాలంటూ రెహ్మాన్‌ను అడుగుతున్న వీడియో ఒక‌టి సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయ్యింది. ఆదివారం రాత్రి ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

Pune! Thank you for all the love and euphoria last night! Was such a roller coaster concert! No wonder Pune is home to so much classical music!

We shall be back soon to sing with you all again!

#2BHKDinerKeyClub

— A.R.Rahman (@arrahman) May 1, 2023