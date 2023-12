December 13, 2023 / 03:25 PM IST

Animal Movie | రణ్‌బీర్‌ కపూర్ హీరోగా న‌టించిన తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘యానిమల్’ (Animal). అర్జున్ రెడ్డి ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep reddy Vanga) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ సినిమా కేవ‌లం 12 రోజుల్లోనే రూ.757 కోట్ల మార్కును దాటేసింది. ఇక ఈ చిత్రంలో రణబీర్, బాబీ డియోల్ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు కూడా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమాలో బాబీ డియోల్.. చేసింది చిన్న రోల్ అయినా.. సినిమా మొత్తం ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపించింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో అబ్రార్ (బాబీ డియోల్) ఎంట్రీ ఇచ్చిన‌ప్పుడు వచ్చే జ‌మ‌ల్ కూడు (Jamal Kudu) సాంగ్ అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మారుమోగుతోంది. జ‌మ‌ల్ జ‌మాలో అంటూ ఒక పాట సాగ‌గా.. ఈ సాంగ్‌ను నెటిజ‌న్లు తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ పాట‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ లిరిక‌ల్ సాంగ్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ పాట‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. దీంతో ప్రేక్ష‌కులు కూడా ఈ పాట‌కు సంబంధించి వీడియో విడుద‌ల చేయ‌ల‌ని మేక‌ర్స్‌ని కోర‌గా.. చిత్ర‌బృందం స్పందిస్తూ.. జ‌మ‌ల్ కూడు ఫుల్ వీడియో సాంగ్ విడుద‌ల చేసింది. ఇక ప్ర‌స్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న ఈ పాట‌ను మీరు చూసేయండి.

Most celebrated Abrar’s entry #JamalKudu video out now 🕺🥳

