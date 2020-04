బుల్లితెర యాంక‌ర్ అన‌సూయ సోష‌ల్ మీడియాలో కొంద‌రు పోస్ట్ చేసే అస‌భ్య‌క‌ర‌మైన వీడియోస్‌కి త‌న‌దైన స్టైల్‌లో స‌మాధానం ఇస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. రీసెంట్‌గా 11.8 మిలియన్స్ ఉన్న ఓ టిక్‌టాక్ స్టార్ త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చెత్త వీడియో పోస్ట్ చేశాడు. ఇందులో ఇద్ద‌రు స్నేహితులు ఆడుకుంటూ వ‌స్తూ యువ‌తికి త‌గులుతారు. కోపం వ‌చ్చిన ఆ యువ‌తి అత‌డి చెంప చెళ్లుమ‌నిపిస్తుంది.

ప్ర‌తీకారంగా ఆ యువకుడు తన స్నేహితుడు ఇద్దరూ తన అరచేతిపై ఉమ్మి వేసి ఆ అమ్మాయి వద్దకు వెళ్లి సారీ చెబుతున్నట్లు నటించి.. షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇస్తారు. ఇది చూసి ఆ అమ్మాయి చాలా ఫీల‌వుత‌ది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుండ‌గా, అన‌సూయ కంట ప‌డింది. వెంట‌నే త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ.. వీరు స‌మాజానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్న‌ట్టు. ఇలాంటి వాళ్ళ‌ని ఏం చేసిన త‌ప్పులేదు. ఎవర్ని నిందించాలో కూడా అర్థం కావడం లేదంటూ త‌న పోస్ట్‌లో పేర్కొంది అన‌సూయ‌.

I don’t know who to blame.. him or those who follow such an asshole.. yaha hum ghar pe baithre sab chod chadke ke duniya ko is virus se bachaye.. par in jaise virus ka kya karna..This wretch needs to be put behind the bars immediately!!And take down his account first @TikTok_IN https://t.co/l8KLXmGEIj