Baby | ఆనంద్‌ దేవరకొండ బేబి నుంచి రెండో సాంగ్‌ టైం ఫిక్స్‌

టాలీవుడ్ యువ హీరో ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం బేబి (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఓ రెండు మేఘాలిలా సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా రెండో సాంగ్ దేవరాజా (DevaRaaja) అప్‌డేట్ అందించారు.

మ్యూజికల్‌ సెన్సేషన్‌ ఆర్యదయాల్‌ మ్యాజికల్‌ వోకల్స్‌తో కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్లేందుకు రెడీగా ఉండండి.. దేవరాజా సాంగ్‌ ఏప్రిల్‌ 3న లాంఛ్‌ చేస్తున్నాం.. అని మేకర్స్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. వైష్ణవి చైతన్య గాల్లో ఎగిరిపోతున్న స్టిల్‌ పాటపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ చిత్రానికి విజయ్ బల్గానిన్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఇప్పటికే విడుదలైన బేబి టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్నిమాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

గతేడాది మిస్టరీ క్రైం థ్రిల్లర్‌ హైవే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఆనంద్‌ దేవరకొండ ప్రస్తుతం మరో సినిమా గమ్‌ గమ్‌ గణేశాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

Get ready to fly into a NEW WORLD with the Magical Vocals of Musical Sensation @AryaDhayal 👩‍🎤❤️#BabyTheMovie 2nd Single #DevaRaaja on Apr 3rd 🎶✅

This song is something special & my fav too 😍 @ananddeverkonda @viraj_ashwin @sairazesh @VijaiBulganin @kalyanlyrics pic.twitter.com/cvMRPrT1HM

— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) March 29, 2023

ఓ రెండు మేఘాలిలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

బేబి టీజర్.. వీడియో

