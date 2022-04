Allu Arjun Birthday Party | సెర్బియాలో అల్లు అర్జున్‌ గ్రాండ్ పార్టీ

April 8, 2022 / 08:47 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) నేడు 40వ‌ పుట్టిన‌రోజు జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సారి పుట్టిన‌రోజు (Allu Arjun Birthday Party) వేడుకల‌ను గ్రాండ్‌గా ప్లాన్ చేశాడు బన్నీ. సెర్బియాలోని బెల్‌గ్రేడ్ (Serbia )లో బ‌ర్త్ డే పార్టీ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశాడని ఫిలింన‌గ‌ర్ స‌ర్కిల్ టాక్‌. ఐకాన్ స్టార్ సుమారు 50 మంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో సెర్బియాకు వెళ్టిన‌ట్లు స‌మాచారం. ఓ వైపు పుష్ప స‌క్సెస్‌, మ‌రోవైపు బ‌ర్త్ డే విషెస్..ఇలా డ‌బుల్ బొనాంజా పార్టీని అరేంజ్ చేశాడ‌ట‌.

సెర్బియా పార్టీకి సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్ప‌టికే సోష‌ల్ మీడియాలో రౌండ‌ప్ చేస్తున్నాయి. త‌మ ఫేవ‌రేట్ యాక్ట‌ర్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా అభిమానులు అనాథాశ్ర‌మాలు, వృద్దాశ్రమాల్లో ఆహారం పంపిణీ చేయ‌డ‌డంతోపాటు ఇత‌ర యాక్టివిటీస్‌లో పాల్గొంటున్నారు.

అల్లు అర్జున్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్బంగా కొందరు ఫ్యాన్స్ మొక్క‌లు నాటి త‌మ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ఇవాళ బ‌ర్త్ డే జరుపుకుంటున్న బ‌న్నీకి చాలా మంది సెల‌బ్రిటీలు సోషల్‌మీడియా ద్వారా త‌మ విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు.

Icon ⭐ #AlluArjun Anna birthday celebrations 🎂 🎉 💥 by team #AlluArjunArmy Vizag food donated to A U T D old age orphan@imsarathchandra @IamVenkateshRam @arjuncheguevara pic.twitter.com/fho2tI6pQ3

— AlluArjun_Army_Vizag (@VizagArmy) April 8, 2022