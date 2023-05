May 2, 2023 / 10:30 AM IST

Met Gala | మెట్‌ గాలా (Met Gala) .. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫ్యాషన్‌ ఈవెంట్లలో (biggest fashion event) ఒకటి. న్యూయార్క్‌ (NewYork) నగరంలోని మెట్రోపాలిటన్‌ మ్యూజియం ఆఫ్‌ ఆర్ట్‌ (Metropolitan Museum of Art) లో ఏటా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి బాగా పేరున్న అతికొద్దిమంది సెలబ్రిటీలు మాత్రమే ఈ గాలాకు హాజరై సందడి చేస్తుంటారు. భారత్‌ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రియాంక చోప్రా (Priyanka Chopra), దీపిక పదుకొణె (Deepika Padukone), ఈషా అంబానీ ( Isha Ambani) తదితర నటీనటులు హాజరై సందడి చేశారు.

ఈ ఏడాది కూడా మెట్‌ గాలా న్యూయార్క్‌ నగరంలో అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. అంతర్జాతీయంగా జరిగే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ఫ్యాషన్‌ వేడుకలో ఈసారి బాలీవుడ్‌ నుంచి ఆలియా భట్ (Alia Bhatt) ‌, ఈషా అంబానీ ( Isha Ambani) తోపాటు గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రియాంక చోప్రా (Priyanka Chopra) హాజరై సందడి చేశారు. ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్లు రూపొందించి దుస్తుల్లో రెడ్‌కార్పెట్‌పై హొయలు పోయారు.

ఆలియా భట్‌ తెల్లటి స్లీవ్‌లెస్‌ గౌనులో మెరిసిపోగా.. ఈషా అంబానీ బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో సందడి చేశారు. ఇక ఈ వేడకలు బాలీవుడ్‌ నటి, గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రియాంక చోప్రా తన భర్త నిక్‌ జొనాస్‌ (Nick Jonas )తో కలిసి హాజరయ్యారు. ఇద్దరూ వైట్‌ అండ్‌ బ్లాక్‌ కాంబినేషన్‌లో దుస్తులు ధరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

.@nickjonas and @priyankachopra attended the #MetGala in Valentino looks.

Priyanka was styled in a black cady dress with black bow and leather gloves along with a black faille cape with white bow, while Nick opted for a #ValentinoBlackTie blazer, trousers and silk faille tie. pic.twitter.com/YbuPIwqlh6

— Valentino (@MaisonValentino) May 2, 2023