VidaaaMuyarchi | సినీ పరిశ్రమలో విషాదం.. పాపులర్ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌ మిలన్‌ హఠాన్మరణం

October 15, 2023 / 03:40 PM IST

VidaaaMuyarchi | అజిత్‌ కుమార్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం VidaaaMuyarchi. ఏకే 62గా వస్తున్న ఈ చిత్ర షూటింగ్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ మూవీ చిత్రీకరణలో భాగంగా అజిత్‌ కుమార్‌ అండ్‌ టీం అజర్‌బైజాన్‌లో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇవాళ ఉదయం ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌ మిలన్‌ (Milan)కు గుండెపోటు వచ్చింది. టీం బస చేస్తున్న హోటల్‌లో మిలన్‌కు ఛాతిలో నొప్పి రాగా.. టీం మెంబర్స్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించే ప్రయత్నంలో మార్గమధ్యలోనే మిలన్‌ కన్నుమూశారు.

మిలన్‌ గతేడాది అజిత్‌తో కలిసి తునివు సినిమాకు కూడా పనిచేశారు. సూర్య టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న కంగువకు కూడా ఈయనే ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌. సూపర్ టాలెంటెడ్‌ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌ మిలన్‌ ఇలా హఠాన్మరణం చెందడంతో సినీ పరిశ్రమ తీవ్రదిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది. మిలన్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని సినీ ప్రముఖులు ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇటీవలే Azerbaijan దేశంలో VidaaaMuyarchi షూటింగ్ మొదలైంది.. ఈ మూవీకి అజిత్‌ కుమార్‌ 110 రోజులు కాల్షీట్లు ఇచ్చాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. కాగా ఈ షెడ్యూల్‌ తర్వాత చెన్నైలో షూటింగ్‌ జరుపనున్నారు మేకర్స్‌.

మగిజ్ తిరుమేని డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. భారీ బడ్జెట్‌తో లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

#BREAKING : #VidaaMuyarchi Art Director #Milan passed away earlier this morning in Azerbaijan..

This morning, he complained of chest pain at the hotel.. On the way to the hospital from hotel, he passed away..

Tragic.. Gone too soon..

Condolences to family and friends.. May his… pic.twitter.com/AAtPbzTAKq

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 15, 2023