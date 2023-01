Aishwarya Rajesh | తగ్గేదేలే అంటోన్న ఐశ్వర్యరాజేశ్‌.. ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు

January 22, 2023 / 03:48 PM IST

గతేడాది డ్రైవర్ జమున సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించింది ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (Aishwarya Rajesh). బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న ఈ టాలెంటెడ్‌ బ్యూటీ నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ది గ్రేట్‌ ఇండియన్ కిచెన్ (The Great Indian Kitchen). మలయాళ బ్లాక్ బాస్టర్‌ ది గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్‌ను ఇదే టైటిల్‌తో తమిళంలో రీమేక్‌ చేస్తున్నారు.

ఆర్‌ కన్నన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో రాహుల్ రవీంద్రన్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ విడుదల తేదీ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ది గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్‌ ఫిబ్రవరి 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. దుర్గారాం, నీలమ్‌ చౌదరి సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి లియోన్‌ జేమ్స్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ నటిస్తోన్న మరో సినిమా రన్‌ బేబి రన్‌ (Run Baby Run) కూడా ఇదే రోజున ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుండటం విశేషం.

సాధారణంగా ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ సినిమాలకు తెలుగుతోపాటు ఇతర భాషల్లో కూడా మంచి క్రేజ్‌ ఉంటుంది. మరి ఈ రెండు సినిమాలు తెలుగులో ఎప్పుడొస్తాయనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. 2023 క్యాలెండర్‌ ఇయర్‌లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉండనుంది ఐశ్వర్య రాజేశ్‌. ఈ భామ చేతిలో ఎనిమిదికిపైగా సినిమాలున్నాయి.

ది గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్‌ అప్‌డేట్..

Time to experience the hard-hitting tale of Indian women. The much-awaited #TheGreatIndianKitchen (Tamil) worldwide theatrical release on FEB 3. #TheGreatIndianKitchenFromFeb3

#RunBabyRun TRAILER out now!

Loads of thrills and surprise elements on the way, looks like a very different film for @RJ_Balaji!https://t.co/PipOlmA6ms@jiyenkrishna @Prince_Pictures @lakku76 @SamCSmusic @realradikaa @RajAyyappamv @smruthi_venkat @actorvivekpra pic.twitter.com/6L6SWr6gye

— aishwarya rajesh (@aishu_dil) January 19, 2023