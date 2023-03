March 1, 2023 / 11:31 AM IST

Upasana | టాలీవుడ్‌ (Tollywood) స్టార్‌ నటుడు రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan) -ఉపాసన (Upasana) దంపతులు త్వరలోనే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. పెండ్లైన పదకొండేండ్లకు వీరు తమ తొలి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారు. దీంతో అటు మెగా ఫ్యామిలీతో పాటు అభిమానులు కూడా ఫుల్‌ ఖుషీలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాసన (Upasana) డెలివరీపై అనేక రూమర్స్ వచ్చాయి. విదేశాల్లో ఆమె బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతుందంటూ పలు కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ వదంతులన్నింటికి చెక్ పెడుతూ ఉపాసన.. తనకు పుట్టబోయే బిడ్డ గురించి ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించింది. డెలివరీకి సంబంధించి ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది.

ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan) అమెరికాలో (America) ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్ర ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల అక్కడ జరిగిన హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ (హెచ్‌సీఏ) ఫిలిం అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో ప్రజెంటర్‌గా పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ షోలో ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్‌ జెన్నిఫర్‌ ఆస్టన్‌ (Dr Jen Aston) కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వీరి మధ్య ఉపాసన ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది.

ఆ సమయంలో రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ.. ‘ఉపాసన కొద్ది రోజులపాటు అమెరికాలో ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు అందుబాటులో ఉండాలి’ అని అన్నారు. దీనికి ఆస్టన్ స్పందిస్తూ.. ‘మీ ఫస్ట్ బేబీకి డెలివరీ చేయడాన్ని గౌరవంగా భావిస్తా’ అని చెప్పారు. దాంతో, ఉపాసన డెలివరీ అమెరికాలో జరగుతుందనే ప్రచారం సాగింది.

ఈ రూమర్స్ అన్నింటికి చెక్ పెడుతూ ఉపాసన తన సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ‘డాక్టర్ జెన్నిఫర్ మీ మాటలు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించాయి. మిమ్మల్ని చూడటానికి ఎదురు చూస్తున్నా. దయచేసి ఇండియాలోని మా అపోలో ఆస్పత్రుల ఫ్యామిలీలో చేరండి. డాక్టర్ సుమనా మనోహర్, డాక్టర్ రూమా సిన్హాతో కలిసి మా బిడ్డ ప్రసవంలో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నా’ అంటూ ఉపాసన ట్వీట్‌ చేశారు. తాజా ట్వీట్‌తో ఉపాసన డెలివరీ ఇండియాలోనే అని స్పష్టమైంది.

Dr Jen Ashton, ur too sweet. Waiting to meet you. Pls join our @HospitalsApollo family in India along with Dr Sumana Manohar & Dr Rooma Sinha to deliver our baby 🤗❤️

A big shout out to all the viewers of @ABCGMA3 & @AlwaysRamCharan ‘s fans & well wishers. U are much loved https://t.co/byeGqOllsK

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) February 25, 2023