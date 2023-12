Actor Vishal | మీలా మేం సురక్షితంగా లేం.. విశాల్‌ అసహనం

December 5, 2023 / 12:50 PM IST

Actor Vishal | మిగ్‌జాం తుఫాన్‌ (Cyclone Michaung) తాకిడికి తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై (Chennai) అతలాకుతలమైంది. భీకర గాలులు, కుండపోత వానతో చెన్నై సహా పలు జిల్లాల్లో అనేక ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. సోమవారం నగరంలో కురిసిన భారీ వర్షం ధాటికి జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. రోడ్లపైకి వరదనీరు రావటంతో కార్లు, ఇతర వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. తుఫాన్‌ ప్రభావంతో చెన్నై వాసులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. కరెంటు, ఆహారం, నీరు లేక తిప్పలు పడుతున్నారు. నగరంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ప్రముఖ సినీ నటుడు విశాల్‌ (Actor Vishal) స్పందించారు. 2015లో వచ్చిన వర్షానికే నగరం పూర్తిగా స్తంభించిపోయిందని గుర్తు చేశారు. అది జరిగి ఏళ్లు గడుస్తున్నా నగర పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పూ లేకపోగా.. మరింత అధ్వానంగా తయారైందంటూ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

‘డియర్ ప్రియా రాజన్ (చెన్నై మేయర్), గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేషన్ కమిషనర్, ఇతర అధికారులకు.. మీరంతా మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సురక్షితంగా ఉన్నారని భావిస్తున్నా. ముఖ్యంగా వర్షం కారణంగా పారే డ్రైనేజీ నీరు మీఇళ్లలోకి రావనుకుంటున్నా. మీ ఇళ్లకు ఎలాంటి లోటూ లేకుండా కరెంట్, ఆహారం, మంచి నీరు అందుతోందని భావిస్తున్నా. అయితే, ఇదే నగరంలో మీతోపాటు నివసిస్తున్న మేమంతా మీలా సురక్షితంగా లేం. మీరు చేపట్టిన స్టార్మ్ వాటర్ డ్రెయిన్ ప్రాజెక్ట్ సింగపూర్ కోసమా..? లేక చెన్నై కోసం ఉద్దేశించిందా..?

2015లో ఇలాంటి పరిస్థితి నెలకొన్నప్పుడు ప్రజలంతా రోడ్లపైకి వచ్చారు. వారికి మేం సాయం అందించాం. ఆ ఘటన జరిగి 8 ఏళ్లు అయ్యింది. అయినా నగర పరిస్థితి మారకపోగా.. అంతకు మించి అధ్వానమైన పరిస్థితిని చూడటం దయనీయంగా ఉంది. ఈ సారి కూడా బాధితులకు మేమంతా ఆహారం, నీటిని సరఫరా చేసి వారిని ఆదుకుంటాం. అదేవిధంగా ప్రజా ప్రతినిధులందరూ వారివారి నియోజకవర్గాల్లో బయటకు వచ్చి బాధితులకు అండగా నిలుస్తారని నేను భావిస్తున్నా. ప్రజల్లో భయం, ఆందోళనను కాకుండా… విశ్వాసాన్ని నింపాలని కోరుకుంటున్నా. వారికి సాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నా. ఇలా రాయాల్సి వస్తున్నందుకు నేను సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నా. మీరేమీ అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని ఆశపడటం లేదు. కనీసం మీ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తే చాలు’ అంటూ రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

Dear Ms Priya Rajan (Mayor of Chennai) and to one & all other officers of Greater Chennai Corporation including the Commissioner. Hope you all are safe & sound with your families & water especially drainage water not entering your houses & most importantly hope you have… pic.twitter.com/pqkiaAo6va

— Vishal (@VishalKOfficial) December 4, 2023