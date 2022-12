Abhishek Agarwal Arts | ప్రభాస్‌-సుకుమార్ సినిమాపై లీడింగ్ బ్యానర్ క్లారిటీ

December 27, 2022 / 03:42 PM IST

Abhishek Agarwal Arts | పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) ప్రస్తుతం మారుతి దర్శకత్వంలో చేస్తున్న సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే ప్రభాస్‌ మరోవైపు స్టార్ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ (Sukumar)తో లీడింగ్‌ బ్యానర్‌ అభిషేక్ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్ లో సినిమా చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడంటూ క్రేజీ గాసిప్‌ ఒకటి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో ఇప్పటికే టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది. ఈ వార్తల్లో నిజమెంతనేది పక్కన పెడితే.. ఈ క్రేజీ గాసిప్‌ను మాత్రం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు.

కాగా ప్రభాస్‌-సుకుమార్ కాంబోలో సినిమా అంటూ వస్తున్న అప్‌డేట్‌పై అభిషేక్ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్ (Abhishek Agarwal Arts) సోషల్‌ మీడియా ద్వారా స్పష్టత ఇచ్చింది. ఇవన్నీ నిరాధారమైన పుకార్లు. ప్రభాస్‌-సుకుమార్ సినిమా చేయబోతున్నారన్న వార్తల్లో నిజం లేదు. అలాంటి అప్‌డేట్ కానీ ఏదైనా ఉంటే మీడియాతో వెల్లడిస్తాం. ఆ వార్తలను అధికారిక సోషల్‌ మీడియా ఖాతాల ద్వారా షేర్ చేస్తామని అభిషేక్ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్ ట్వీట్ చేసింది.

ప్రభాస్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. మరోవైపు సుకుమార్‌ కూడా ప్రస్తుతం పుష్ప 2 పైనే తన ఫోకస్ అంతా పెట్టాడు. మరి భవిష్యత్‌లోనైనా వీరి సినిమా ఉంటుందా..? లేదా..? అనేది చూడాలి.

అభిషేక్ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్ ట్వీట్..

Kindly do not believe in rumors.

Official communication of every project would come from our end in due course of time.

Happy New Year in advance ❤️ pic.twitter.com/J3eRMopXUE

— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) December 27, 2022