December 27, 2022 / 06:26 PM IST

స్టార్ లేడీ డైరెక్టర్ సుధా కొంగ‌ర (Sudha Kongara)-సూర్య కాంబినేష‌న్‌లో తెరకెక్కిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం సూరారై పోట్రు (Soorarai Pottru). తెలుగులో ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా టైటిల్‌తో విడుదలైంది. పలు విభాగాల్లో 5 నేష‌న‌ల్ అవార్డులు అందుకున్న ఈ చిత్రాన్ని బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్‌కుమార్‌ (Akshay Kumar) లీడ్‌ రోల్‌లో హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్నారు సుధా కొంగర.

తాజాగా ఈ మూవీ అప్‌డేట్‌ ఒకటి బయటకు వచ్చింది.ప్రస్తుతం సాంగ్స్ రికార్డింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయని మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ ట్వీట్ చేశాడు. హిందీ వెర్షన్‌కు ఫ్రెష్ ట్యూన్స్ ఇస్తున్నట్టు తెలియజేశాడు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ సుధాకొంగరతో సెల్ఫీ దిగి ట్విటర్‌ లో షేర్ చేశాడు. సూర్య హోం బ్యాన‌ర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్-కేప్‌ గుడ్‌ ఫిలిమ్స్‌-అబండెన్షియా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

ఒరిజినల్ వెర్షన్‌లో అపర్ణ బాలమురళి పోషించిన పాత్రలో రాధికా మదన్ నటిస్తోంది. పరేశ్ రావల్‌ హిందీ వెర్షన్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. మరి ఈ రీమేక్‌ హిందీలో ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిందనేది చూడాలి. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా ఎప్పుడు రాబోతున్నదనే దానిపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు.

సెల్ఫీతో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ అప్‌డేట్‌..

#SooraraiPottru Hindi songs recording on progress … coming up with fresh songs for it … super excited @Sudha_Kongara @akshaykumar @Suriya_offl @Abundantia_Ent @rajsekarpandian pic.twitter.com/7sZf4vUBIt

— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) December 27, 2022