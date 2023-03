March 8, 2023 / 05:58 PM IST

హిట్టు, ఫ్లాప్‌తో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఆది సాయికుమార్‌ (Aadi Sai Kumar). ఇటీవలే పులి మేక వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా మెరిశాడు. ఈ యంగ్ హీరో నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి సీఎస్‌ఐ సనాతన్‌ (CSI Sanatan). సస్పెన్స్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి శివశంకర్‌ దేవ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. సీఎస్‌ఐ సనాతన్‌ సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది.

సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్ ప్రకారం సీఎస్‌ఐ సనాతన్‌ రన్‌ టైం 2 గంటలు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేసింది టీం. దీంతోపాటు సీఎస్‌ఐ సనాతన్‌ టికెట్‌ ధరలను కూడా ప్రకటించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టికెట్ ధరలను సింగిల్‌ స్క్రీన్‌ థియేటర్‌లో రూ.110, మల్టీప్లెక్స్‌ థియేటర్లలో రూ.150, రూ.177 గా నిర్ణయించినట్టు తెలియజేశారు. సీఎస్‌ఐ సనాతన్‌లో తారక్‌ పొన్నప్ప, వాసంతి, సంజయ్‌ రెడ్డి, మధుసూదన్ రావు, అలీ రెజా, ఖయ్యుమ్‌, శివకార్తీక్‌, ఇతర నటీనటులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

చాగంటి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై అజయ్‌ శ్రీనివాస్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనీష్‌ సోలోమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్‌ వీడియో, ట్రైలర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేలా ఉన్నాయి. ఈ మూవీలో ఆది క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ ఆఫీసర్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఆదికి జోడీగా మిషా నారంగ్‌ నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం మార్చి 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

U/A it is💥

Enjoy the Thrilling Ride of #CSISanatan chasing the mystery with your families at affordable prices in theatres near you ❤️‍🔥#SuperHitLoading #CSISanatanOnMAR10th@iamaadisaikumar @NarangMisha @ajaysrinivasofc @dev_sivashankar @ImNandiniRai @ActorAliReza… https://t.co/aiURS8nUdf pic.twitter.com/vwYFT3JsWY

— Chaganti Productions (@chagantiproducs) March 8, 2023