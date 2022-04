April 18, 2022 / 09:02 PM IST

క‌న్న‌డ స్టార్ హీరో య‌శ్ (Yash) న‌టించిన తాజా చిత్రం కేజీఎఫ్ చాఫ్ట‌ర్ 2. ఇప్పుడెక్క‌డ చూసిన కేజీఎఫ్ చాఫ్ట‌ర్ 2 (KGF chapter 2) ఫీవ‌ర్ క‌నిపిస్తోంది. ఏప్రిల్ 14న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం అన్ని భాష‌ల్లో మంచి క‌లెక్ష‌న్ల‌తో దూసుకెళ్తోంది.ప్ర‌శాంత్ నీల్‌ (Prashanth Neel) డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు ఆద‌ర్శ్ బాల‌కృష్ణ తండ్రి బాల‌కృష్ణ ఇనాయ‌త్ ఖ‌లీల్‌గా నటించాడు. ఈ పాత్ర‌కు మంచి ప్ర‌శంస‌లు అందుతున్నాయి.

త‌న తండ్రి కేజీఎఫ్ 2లో భాగం అవ‌డం ప‌ట్ల చాలా గ‌ర్వంగా ఫీల‌వుతున్నాడు ఆద‌ర్శ్ బాల‌కృష్ణ. ‘నా తండ్రి @BalaTheKrishna #KGF2 ప్ర‌పంచంలో ఇనాయ‌త్ ఖ‌లీల్‌గా నిలిచినందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నా. ముఖ్యంగా 65 ఏళ్ల వయస్సులో తన సినీ కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన వ్యక్తి కోసం..ఆయ‌న్ను నమ్మినందుకు డైరెక్ట‌ర్ ప్ర‌శాంత్ నీల్‌కు..పూర్తి క్రెడిట్ ఆయ‌న‌దే’ అంటూ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు.

I am so proud of my father @BalaTheKrishna for having held his own as #inaayatkhaleel in the mad universe of #KGF2 Especially for someone who began his career at the ripe young age of 65! All thanks and full credit to the man @prashanth_neel for having believed in him!Gratitude🙏 pic.twitter.com/3YLnLlkFjj

