Elon Musk | ఉద్యోగికి క్షమాపణ చెప్పిన ఎలాన్‌ మస్క్‌.. ఎందుకంటే..!

March 8, 2023 / 05:40 PM IST

Elon Musk | ట్విటర్‌ సీఈవో, ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ మంగళవారం దివ్యాంగుడైన ఓ ఉద్యోగితో ట్విటర్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీంశమయ్యాయి. అంగవికలుడని కూడా చూడకుండా మస్క్‌ వ్యవహరించిన తీరుపై నెటిజన్‌ల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. దాంతో సదరు ఉద్యోగి వాస్తవ పరిస్థితి ఏమిటో తనకు పూర్తిగా తెలియదని, అందుకే అలా మాట్లాడానని మస్క్‌ పేర్కొన్నారు. తనను క్షమించాలని ఆ ఉద్యోగిని కోరారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ట్విటర్‌ ఉద్యోగ కోతల్లో భాగంగా హరల్దూర్‌ థొర్లిఫ్సన్‌ అనే వ్యక్తి కూడా తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయాడు. కండరాల బలహీనతతో బాధపడుతున్న ఆయన ఇతరుల సాయం లేకుండా తన పనులను తాను కూడా చేసుకోలేడు. వీల్‌చైర్‌ లేకుండా ఎక్కడికీ కదల్లేడు. అందుకే తన పరిస్థితి గురించి తెలిసి కూడా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారని థొర్లిఫ్సన్‌ ఆవేదన చెందాడు.

ఈ క్రమంలో తనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించిన తీరు సరికాదంటూ థొర్లిఫ్సన్‌ ట్విటర్‌లో భావోద్వేగపూరిత పోస్టు పెట్టాడు. తనకు ఆఫర్ చేసిన పరిహార ప్యాకేజీపై కూడా ట్విట్టర్‌లో వ్యాఖ్యలు చేశాడు. థొర్లిఫ్సన్‌ ట్వీట్‌పై ఎలాన్‌ మస్క్‌ స్పందించారు. థొర్లిఫ్సన్‌ వల్ల కంపెనీకి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని కటువు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికే చాలా ఆస్తులు ఉన్నా భారీ పరిహారం కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నాడని విమర్శించారు.

అయితే, మస్క్ స్పందించిన తీరుకు హరల్దూర్‌ థొర్లిఫ్సన్‌ కూడా గట్టిగానే సమాధానమిచ్చారు. తాను శారీరక లోపం వల్ల కదల్లేకపోతున్నానని, కానీ మస్క్ మాత్రం దృఢంగా ఉన్నా సెక్యూరిటీ సాయం లేకుండా వాష్‌రూమ్‌కి కూడా వెళ్లడం లేదని వ్యంగ్యంగా చురకలంటించాడు. ఆ దెబ్బకు మస్క్‌ దిగొచ్చాడు. హరల్దూర్‌ థొర్లిఫ్సన్‌ వాస్తవ పరిస్థితి గురించి తనకు తెలియదని ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు.

తనకు అతడి గురించి చెప్పినవారు సరిగా వివరించలేదని, అందువల్లే తాను అలా మాట్లాడాల్సి వచ్చందని, థొర్లిఫ్సన్‌ను అపార్థం చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని ట్వీట్‌ చేశారు. థొర్లిఫ్సన్‌పై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెబుతున్నానని తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. థొర్లిఫ్సన్‌ రెండు రోజుల క్రితమే ట్వీట్ చేశాడు.

తన వర్క్ కంప్యూటర్ యాక్సెస్ తొలగించారని, తొమ్మిది రోజులయినా తన ఉద్యోగం ఉందా? పోయిందా? అనే విషయంపై క్లారిటీ ఇవ్వలేదని అందులో పేర్కొన్నాడు. ఆఖరికి నేరుగా ఎలాన్ మస్క్‌నే ఆయన ప్రశ్నించాడు. నా ఉద్యోగం ఉందో ఊడిందో చెప్పాలని, ట్విటర్ హెచ్‌ఆర్ హెడ్ నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదని పేర్కొన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే మస్క్‌కు, థొర్లిఫ్సన్‌కు మధ్య చాటింగ్‌ వివాదం జరిగింది.

Oh! I forgot to mention that I read you can’t go to the toilet on your own either @elonmusk

I’m sorry to hear about that. I know the feeling.

The only difference is I can’t do it because of a physical disability and you’re afraid someone you hurt will attack you while you poop. https://t.co/0XcsMpJW9z

— Halli (@iamharaldur) March 7, 2023