Twitter Lay Offs | ఉద్యోగులకు ఝలక్‌.. మరోసారి లేఆఫ్స్‌ ప్రకటించిన ట్విట్టర్‌..!

February 27, 2023

Twitter Lay Offs | ప్రముఖ మైక్రో బ్లాగింగ్‌ సైట్‌ (Micro Blogging Site) ట్విట్టర్‌ (Twitter) తమ ఉద్యోగులకు మరోసారి ఝలక్‌ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే భారీగా లేఆఫ్స్‌ ప్రకటించిన సంస్థ.. తాజాగా మరోసారి ఉద్యోగులను పీకేసింది. సుమారు 200 మందికి లేఆఫ్స్‌ ప్రకటించింది.

గతేడాది ట్విట్టర్‌ను (Twitter) టేకోవ‌ర్ చేసిన వెంట‌నే ఉన్నతాధికారుల‌పై వేటు వేసిన బిలియ‌నీర్ ఎలాన్ మ‌స్క్ (Elon Musk)ఆపై మాస్ లేఆఫ్స్‌తో పెద్దసంఖ్యలో ఉద్యోగుల‌ను తొల‌గించిన విషయం తెలిసిందే. మ‌స్క్ హ‌యాంలో ట్విట్టర్‌ (Twitter)లో మెజారిటీ ఉద్యోగులు కొలువులు కోల్పోవ‌డ‌మో, రాజీనామాతో కంపెనీని వీడటమే జ‌రిగింది. కాగా, 2022 నవంబ‌ర్‌లో ఇక లేఆఫ్స్ ఉండ‌వ‌ని ట్విట్టర్ న్యూ బాస్ మ‌స్క్ స్పష్టం చేశారు. అయితే, అందుకు విరుద్ధంగా మస్క్‌ ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా మరోసారి కంపెనీలో భారీగా లేఆఫ్స్ చేప‌ట్టారు. ఈసారి ఇంజినీరింగ్ (Engineering), ప్రాడక్ట్ (Product) విభాగాల్లో ఉద్యోగులను తొలగించారు.

సుమారు ఈసారి 200 మంది ఉద్యోగులను తొలగించారు. ఇది ట్విట్టర్ మొత్తం వర్క్‌ఫోర్స్‌లో 10 శాతం. కాగా, ఉద్యోగాలు పోయిన వారిలో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్లు, డేటా సైంటిస్టులు, మెషీన్ లెర్నింగ్‌పై పనిచేసే ఇంజినీర్లు ఉన్నట్లు ఈ వ్యవహారం గురించి తెలిసిన కొందరు వ్యక్తులు చెప్పారు. ఉద్యోగం నుంచి తమను తొలగించినట్టు ఈమెయిల్స్ (E-mails) వచ్చాయని కొందరు ట్విట్టర్‌ ఉద్యోగులు (Twitter Employees) తెలిపారు.

Just got confirmation that Esther Crawford, chief executive of Twitter Payments, is out.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) February 26, 2023