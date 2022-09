September 18, 2022 / 05:00 PM IST

SBI | దేశంలోకెల్లా అతిపెద్ద బ్యాంక్.. భార‌తీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (ఎస్బీఐ) కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ది. మొబైల్ బ్యాంకింగ్‌.. డిజిట‌ల్ లావాదేవీల‌ను ప్రోత్స‌హించే దిశ‌గా చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టింది. మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మ‌నీ ట్రాన్స్‌ఫ‌ర్‌పై ఎస్సెమ్మెస్ చార్జీలు మాఫీ చేస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. యూఎస్ఎస్‌డీ స‌ర్వీసుల‌ను ఉప‌యోగించుకుని ఖాతాదారులు ఎటువంటి అద‌న‌పు చార్జీలు చెల్లించ‌కుండానే మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు నిర్వ‌హించ‌వ‌చ్చున‌ని తెలిపింది. ఈ మేర‌కు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా పోస్ట్ పెట్టింది.

`మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా న‌గ‌దు బ‌దిలీల‌పై ఎస్సెమ్మెస్ చార్జీలు మాఫీ చేశాం. ఎటువంటి అద‌న‌పు చార్జీలు చెల్లించ‌కుండా తేలిగ్గా ఖాతాదారులు లావాదేవీలు జ‌రుపుకోవ‌చ్చు` అని ఎస్బీఐ ట్వీట్ చేసింది. మ‌నీ పంప‌డం, రిక్వెస్ట్ మ‌నీ, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్‌, మినీ స్టేట్‌మెంట్‌, యూపీఐ పిన్ మార్పు వంటి సేవ‌ల‌పై ఎస్బీఐ ఎటువంటి స‌ర్వీస్ చార్జీలు వ‌డ్డించ‌దు.

అన్‌స్ట్ర‌క్చ‌ర్డ్ స‌ప్లిమెంట‌రీ స‌ర్వీస్ డేటా (యూఎస్ఎస్డీ) అంటే మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, అకౌంట్ స‌మాచారం, టాక్‌టైమ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవ‌డానికి ఉప‌యోగించేది. ఈ స‌ర్వీస్ ఫీచ‌ర్ ఫోన్ల‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎస్బీఐ నిర్ణ‌యం ఫీచ‌ర్ ఫోన్ యూజ‌ర్ల‌కు ల‌బ్ధి చేకూరుస్తుంది. ఫీచ‌ర్ ఫోన్ యూజ‌ర్లు *99# నంబ‌ర్‌కు డ‌య‌ల్ చేసి ఈ స‌ర్వీస్ పొందొచ్చు.

SMS charges now waived off on mobile fund transfers! Users can now conveniently transact without any additional charges.#SBI #StateBankOfIndia #AmritMahotsav #FundTransfer pic.twitter.com/MRN1ysqjZU

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 17, 2022