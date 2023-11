November 2, 2023 / 12:18 PM IST

Nita Ambani | రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ చైర్‌పర్సన్‌ నీతా అంబానీ (Nita Ambani) కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించారు. బుధవారం నీతా పుట్టినరోజు సందర్భంగా బోధన, అభ్యాసంలో నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుడుతూ కొత్తగా నీతా ముఖేష్‌ అంబానీ జూనియర్ స్కూల్‌ (Nita Mukesh Ambani Junior School)ను ప్రారంభించారు. ముంబైలోని బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్‌లోని ధీరూభాయ్‌ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌ (DAIS ) క్యాంపస్‌కు ఆనుకొని ఈ కొత్త పాఠశాలను ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక క్యాంపస్‌గా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు.

లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ సందర్భంగా నీతా అంబానీ మాట్లాడుతూ.. ఇక్కడ బోధన ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందన్నారు. డీఏఐఎస్‌ ద్వారా దశాబ్దాలుగా వేలాది మంది పిల్లలు వారి కుటుంబాల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురాగలిగినట్లు చెప్పారు. ఈ కొత్త లెర్నింగ్‌ పాఠశాల ముంబై నగరానికి మొత్తం దేశానికి అంకితం చేయడం గర్వకారణంగా భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

3 వేల మంది చిన్నారులకు అన్నదానం..

మరోవైపు పుట్టినరోజు సందర్భంగా నీతా అంబానీ పలు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ముంబైలో సుమారు 3 వేల మంది అనాథ పిల్లలకు అన్నదానం చేశారు. వారికి స్వయంగా తన చేతులతోనే వడ్డించారు. అనంతరం పిల్లలతో కలిసి కేక్‌ కట్‌ చేసి బర్త్‌డేని సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. వారితో సరదాగా సమయాన్ని గడిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Nita Mukesh Ambani Junior School (NMAJS) was unveiled in Mumbai today. Located adjacent to the Dhirubhai Ambani International School (DAIS) campus at Bandra-Kurla Complex, this new school has been conceptualised and designed as a state-of-the-art campus, with flexible learning… pic.twitter.com/vr1UfhrHUu

— ANI (@ANI) November 1, 2023