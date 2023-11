Karwa Chauth | కర్వాచౌత్‌ వేడుకల్లో మెరిసిన తారలు.. ఫొటోలు వైరల్‌

November 2, 2023 / 11:49 AM IST

Karwa Chauth | జీవిత భాగస్వామి క్షేమాన్ని కోరుతూ మహిళలు కర్వాచౌత్‌ (Karwa Chauth) వేడుకలను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించుకుంటారు. ఉదయం నుంచి ఉపవాసం ఉండి.. అమ్మవారికి పూజలు చేసి.. చంద్రుడి దర్శనం చేసుకుంటారు. జల్లెడలో ముందుగా చంద్రుడిని చూసి ఆ తర్వాత భర్త ముఖాన్ని చూస్తారు. భర్త ఆశీర్వాదాల అనంతరం ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు. కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులతో కలిసి విందులో పాల్గొంటారు. ఇక పెళ్లి తర్వాత తొలిసారిగా జరుపుకునే ఈ వేడుకలను మహిళలు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటారు. తాజాగా కొత్తగా పెళ్లైన బాలీవుడ్‌ నటి పరిణీతి చోప్రా కూడా భర్త రాఘవ్‌ చద్దాతో కలిసి ఈ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.

ఆమెతో పాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటి కియారా అడ్వాణీ (Kiara Advani) కూడా తొలిసారి కర్వాచౌత్‌ వేడుకలను సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటుడు సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రాను కియారా వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో పెళ్లైన తర్వాత తొలి కర్వాచౌత్‌ కావడంతో ఎంతో గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా నటి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. నటి హన్సిక కూడా తొలిసారి ఈ వేడుకలను జరుపుకుంది. వీరితోపాటు పలువురు బాలీవుడ్‌ తారలు కత్రినా కైఫ్‌, శిల్పాశెట్టి, ప్రీతీ జింటా తదితరులు ఈ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ (Shivraj Singh Chouhan) ఈ వేడుకలను జరుపుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

That’s how couple fasting feel like🤣 #CoupleGoals … First #KarwaChauth2023 is always special and close to heart ❤️ A small sneak peek from @ihansika #Sohael #KarwaChauthCelebration @DoneChannel1 pic.twitter.com/tM2ZgfScyC

#WATCH | Madhya Pradesh: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan and his wife perform rituals on the occasion of Karwa Chauth at their residence in Bhopal.#KarwaChauth2023 pic.twitter.com/bYfy0t6izO

— ANI (@ANI) November 1, 2023