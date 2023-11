Chiranjeevi And Pawan Kalyan Ram Charan Allu Arjun And Mega Heroes In Epic Photo

Mega Heroes | ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనువిందు చేసిన మెగా హీరోలు.. ఫొటో షేర్‌ చేసిన చిరంజీవి

Mega Heroes | యువహీరో వరుణ్‌తేజ్ (varun tej)‌, నటి లావణ్య త్రిపాఠి (lavanya tripathi) వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఇటలీలోని టస్కానీలో వీరి వివాహం బుధవారం రాత్రి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో మెగా హీరోలంతా (Mega Heroes) ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనువిందు చేశారు.

Mega Heroes | యువహీరో వరుణ్‌తేజ్ (varun tej)‌, నటి లావణ్య త్రిపాఠి (lavanya tripathi) వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఇటలీలోని టస్కానీలో వీరి వివాహం బుధవారం రాత్రి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. అల్లు, మెగా కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వరుణ్‌ తేజ్‌.. తన ప్రియసఖి లావణ్య మెడలో మూడు ముళ్లువేశారు. వీరి వివాహం కోసం అల్లు, మెగా హీరోలు తమ బిజీ షెడ్యూల్‌కు కాస్త బ్రేక్‌ ఇచ్చి ఇటలీలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సరదాగా గడిపారు. ఈ వేడుకలో మెగా హీరోలంతా (Mega Heroes) ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనువిందు చేశారు. చిరంజీవి (Chiranjeevi), పవన్‌ కల్యాణ్‌, రామ్‌ చరణ్‌, అల్లు అర్జున్‌‌, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌, పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌, అల్లు శిరీష్‌ అంతా కలిసి నవ దంపతులతో కలిసి ఫొటో దిగారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోను మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పోస్టు చేస్తూ.. వరుణ్‌-లావణ్యకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

.. And thus they embarked together on a new love filled journey 💕 Starry Wishes for the Newest Star Couple ! 😍🤗@IAmVarunTej @Itslavanya pic.twitter.com/ognVfZ93Iv — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 2, 2023

ఇక వరుణ్‌-లావణ్య వివాహానికి కొణిదెల, త్రిపాఠీల కుటుంబ సభ్యులతోపాటు అల్లు కుటుంబ సభ్యులు కూడా హాజరయ్యారు. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి అన్నీ తానై ఈ వేడుకను పర్యవేక్షించినట్టు తెలిసింది. పెళ్లి పరాయిదేశంలో జరిగినా.. ఎక్కడా భారతీయ కట్టుబాట్లకు ఢోకా రానివ్వకుండా సంప్రదాయబద్ధంగా వరుణ్‌, లావణ్యల వివాహం జరిగినట్టు సమాచారం. దాదాపు వేడుకకు హాజరైన అందరూ సంప్రదాయ దుస్తుల్లోనే కనిపించారు. ఈ వేడుకకు హాజరైన వారిలో చిరంజీవి దంపతులు, పవన్‌కల్యాణ్‌ దంపతులు, అల్లు అర్జున్‌ దంపతులు, రామ్‌ చరణ్‌ దంపతులు ఇంకా మిగిలిన కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులు పలువురు ఉన్నారు. చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి నితిన్‌-శాలిని దంపతులు, నీరజ కోనా కూడా ఈ వేడుకలో భాగమయ్యారు. నవంబర్‌ 5వ తేదీన హైదరాబాద్‌ ఎన్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌ వరుణ్‌-లావణ్య రిసెప్షన్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఇక పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Day -3 started with the Bharath 💃🕺🏻 Experience the grandeur of #VarunLav ‘s mega wedding in Italy! Congratulations to the beautiful couple @IAmVarunTej & @Itslavanya. Wishing a lifetime of happiness! 💖 pic.twitter.com/xhZMf4u3mk — Varun Tej Fans (@VarunTejFans) November 1, 2023

