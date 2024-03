Nita Ambani | అనంత్‌ అంబానీ – రాధిక మర్చంట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు.. ప్రత్యేక సందేశాన్నిచ్చిన నీతా అంబానీ

March 1, 2024 / 10:56 AM IST

Nita Ambani | రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత, అపర కుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ (Mukesh Ambani ) ఇంట పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ముకేశ్‌ అంబానీ-నీతా అంబానీ (Nita Ambani ) చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani ) వివాహం రాధిక మర్చంట్‌ (Radhika Merchant)తో జులై 12న జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా అంబానీ ఇంట ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు షురూ అయ్యాయి. ఈ ముందస్తు వివాహ వేడుకలను గుజరాత్‌ (Gujarat)లోని జామ్‌నగర్‌ (Jamnagar)లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అంబానీ ఫ్యామిలీ మొత్తం జామ్‌నగర్‌ చేరుకుంది. ఇక అతిథులు సైతం ఒక్కొక్కరుగా జామ్‌నగర్‌ చేరుకుంటున్నారు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు పాల్గొనబోతున్నారు.

ఇక వేడుకల ప్రారంభం సందర్భంగా ముకేశ్‌ అంబానీ సతీమణి నీతా అంబానీ ప్రత్యేక వీడియో సందేశానిచ్చారు. ఈ పెళ్లి విషయంలో తనకు రెండు ముఖ్యమైన కోరికలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. అందులో ఒకటి తమ మూలాలను గుర్తించుకునేలా వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఇంకోటి.. ఈ వేడుక మన కళలు, సంస్కృతి, దేశ వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉండాలని తాము కోరుకున్నట్లు వివరించారు.

#WATCH | Jamnagar, Gujarat | Founder and chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani speaks on the pre-wedding function of her son Anant Ambani with Radhika Merchant.

“…When it came to my youngest son Anant’s wedding with Radhika, I had two important wishes – first, I… pic.twitter.com/udOVozqbWP

— ANI (@ANI) March 1, 2024