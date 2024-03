Cricketer Mahendra Singh Dhoni And His Wife Sakshi Arrive In Jamnagar

Jamnagar | గుజరాత్‌ (Gujarat) రాష్ట్రంలోని జామ్‌నగర్‌ (Jamnagar)లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani ) - రాధిక మర్చంట్‌ (Radhika Merchant)ల ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు ఇవాళ జామ్‌ నగర్‌లో మరికాసేపట్లో ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అతిథులు ఒక్కొక్కరుగా జామ్‌నగర్‌ చేరుకుంటున్నారు.

March 1, 2024 / 03:39 PM IST

Jamnagar | గుజరాత్‌ (Gujarat) రాష్ట్రంలోని జామ్‌నగర్‌ (Jamnagar)లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత, అపర కుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ (Mukesh Ambani ), నీతా అంబానీ (Nita Ambani) దంపతుల చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani ) – రాధిక మర్చంట్‌ (Radhika Merchant)ల ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు ఇవాళ జామ్‌ నగర్‌లో మరికాసేపట్లో ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అతిథులు ఒక్కొక్కరుగా జామ్‌నగర్‌ చేరుకుంటున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం అంతా ప్రముఖులతో సందడిగా మారింది.

అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani ) వివాహం రాధిక మర్చంట్‌ (Radhika Merchant)తో జులై 12న జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా అంబానీ ఇంట ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు షురూ అయ్యాయి. ఈ ముందస్తు వివాహ వేడుకలను గుజరాత్‌ (Gujarat)లోని జామ్‌నగర్‌ (Jamnagar)లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అంబానీ ఫ్యామిలీ మొత్తం జామ్‌నగర్‌ చేరుకుంది. ఇక అతిథులు సైతం ఒక్కొక్కరుగా జామ్‌నగర్‌ చేరుకుంటున్నారు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు పాల్గొనబోతున్నారు.

ఆహ్వానం అందిన వారిలో మెటా అధినేత మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌, తన సతీమణి ప్రిసిల్లా చాన్‌, పాప్‌ సింగర్‌ రిహన్నా, బాలీవుడ్‌ తారలు రణ్‌వీర్‌ – దీపిక, ఆలియా భట్‌-రణబీర్‌ కపూర్‌, రాణీ ముఖర్జీ, షారుక్‌ ఖాన్‌ కుటుంబం, అర్జున్‌ కపూర్, దర్శకుడు అట్లీ, ప్రముఖ క్రికెటర్‌ ధోనీ – సాక్షి దంపతులు, స్టార్‌ షట్లర్‌ సైనా నెహ్వాల్- పారుపల్లి కశ్యప్‌, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కుమార్తె ఇవాంక ట్రంప్‌, మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్, క్రికెటర్‌ సూర్యకుమార్‌ దంపతులు, ఇషాన్‌ కిషన్‌, జహీర్‌ ఖాన్‌- సాగరిక దంపతులు, మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌ భార్య అమృతా ఫడ్నవీస్‌, బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్‌ తదితరులు జామ్‌నగర్‌ చేరుకున్నారు. వారికి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఘన స్వాగతం లభించింది.

Cricketer Mahendra Singh Dhoni and his wife Sakshi arrive in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/GkCHhqWY1b — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Ace shuttler Saina Nehwal and her husband and badminton player Parupalli Kashyap arrive in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/5xd52VutR3 — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Music composer-singer Anu Malik, along with his family, arrive in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/9Qcy9Gko5D — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Ivanka Trump arrives in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/qk96U3yhyB — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Cricketer Ishan Kishan arrives in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/GH9l04asMB — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Cricketer Suryakumar Yadav and his wife Devisha Shetty arrive in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. Cricketer Rashid Khan has also arrived in the city. pic.twitter.com/e0RDaLO6cg — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Cricketer Dwayne Bravo arrives in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/uPcute8TK8 — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Former cricketer Zaheer Khan and his wife and actress-model Sagarika Ghatge arrive in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/Z3VQgaTzpJ — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Former CEO of BP, Bob Dudley and BP CEO Murray Auchincloss and PMS Prasad, Executive Director of Reliance Industries Limited in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/pi5eULk8tr — ANI (@ANI) March 1, 2024

DLF CEO Kushal Pal Singh arrives in Jamnagar, Gujarat for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/wBlvIevBA4 — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Maharashtra Dy CM Devendra Fadnavis’s wife Amruta Fadnavis arrived in Jamnagar for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/jgFLXtMRMf — ANI (@ANI) March 1, 2024

#WATCH | Film producer Boney Kapoor arrived in Jamnagar for the three-day pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/HVa64EUbyU — ANI (@ANI) March 1, 2024

