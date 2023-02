Cred Ceo Kunal Shah Reveals His Salary

CRED CEO Kunal Shah | తన నెల జీతం ఎంతో చెప్పిన క్రెడ్‌ సీఈవో.. తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే..!

February 27, 2023

CRED CEO Kunal Shah | కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు అంటే రూ.లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే కేవలం ఉద్యోగులకు లక్షల్లో జీతాలుంటే.. మరి సీఈవో స్థాయిలో ఉన్న వారికి..? మాటల్లో చెప్పలేము. ఆయా సంస్థల స్థాయిని బట్టి సీఈవోల జీతాలు ఉంటాయి. అయితే భారత ఫిన్‌టెక్ కంపెనీ (fintech company) క్రెడ్ సీఈఓ (CRED CEO) కునాల్ షా (Kunal Shah) మాత్రం నెలకు కేవలం రూ.15వేలు మాత్రమే జీతంగా (Salary) తీసుకుంటున్నారట. అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు మరి.

కునాల్‌ షా (Kunal Shah).. సోషల్‌మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ (Ask Me Anything) అంటూ నెటిజన్లతో ముచ్చటించారు. ఈ చర్చ సందర్భంగా నెటిజన్లు ఆయన్ని పలు ఆసక్తికర విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓ యూజర్‌ ‘క్రెడ్‌లో తక్కువ శాలరీ తీసుకుంటూ ఎలా నెట్టుకొస్తున్నారు..?’ అని ప్రశ్నించాడు. దీనికి కునాల్‌ స్పందిస్తూ.. ‘నా శాలరీ నెలకు రూ.15 వేలే. అయితే.. కంపెనీ లాభాలబాట పట్టేవరకూ నేను భారీ స్థాయిలో జీతభత్యాలు తీసుకోవడం సబబు కాదని అనుకుంటున్నాను. గతంలో నా కంపెనీ ఫ్రీఛార్జ్‌ను అమ్మేయగా వచ్చిన డబ్బు నాకు సరిపోతోంది’ అంటూ సమాధానమిచ్చారు.

ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన స్క్రీన్‌ షాట్స్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఇవి చూసిన నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు కునాల్‌ను సమర్థిస్తుండగా.. మరికొందరేమో పన్ను చెల్లింపుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఇదో మార్గమని చెప్పుకుంటున్నారు.

