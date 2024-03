Anant Ambani – Radhika Merchant | అనంత్‌ – రాధికల ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకల్లో మెరిసిన సెలబ్రిటీలు.. PHOTOS

Celebrities At Anant Ambani Radhika Merchants Pre Wedding Celebrations In Jamnagar Gujarat

Anant Ambani – Radhika Merchant | అపర కుబేరుడు, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌అంబానీ (Mukesh Ambani) చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి.

March 4, 2024 / 11:58 AM IST

Anant Ambani – Radhika Merchant | అపర కుబేరుడు, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌అంబానీ (Mukesh Ambani) చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. గుజరాత్‌లోని జామ్‌న‌గ‌ర్ (Jamnagar) వేదికగా మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ వేడుకలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ఈ వేడుక‌ల్లో బాలీవుడ్, హాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. క్రీడా, పారిశ్రామిక రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు కూడా తరలివచ్చారు.

ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకల్లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ అక్షయ్‌ కుమార్‌, షారుఖ్‌ ఖాన్-గౌరీ ఖాన్ దంపతులు‌‌, దీపికా పదుకొణె-రణ్‌వీర్ దంపతులు‌, సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్ర-కియారా అడ్వాణీ దంపతులు, రామ్‌ చరణ్‌-ఉపాసన దంపతులు, సోనాలి బింద్రే, అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ – ఐశ్వర్యరాయ్‌ బచ్చన్ దంపతులు‌, సారా అలీఖాన్‌, సైఫ్‌ అలీఖాన్‌-కరీనా కపూర్ దంపతులు‌, బోనీ కపూర్‌, మాధురీ దీక్షిత్‌, ఆదిత్య రాయ్‌ కపూర్‌, సల్మాన్‌ ఖాన్‌, రణబీర్‌ కపూర్‌-అలియా భట్ దంపతులు‌, సుహానా ఖాన్‌, అనిల్‌ కపూర్‌, అనన్య పాండే, రజినీ కాంత్‌ – లత దంపతులు, ఐశ్వర్య రజినీ కాంత్‌, స్టార్‌ షట్లర్‌ సైనా నెహ్వాల్- పారుపల్లి కశ్యప్ దంపతులు‌, స్టార్‌ క్రికెటర్లు సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ – అంజలి దంపతులు, ఎమ్‌ఎస్‌ ధోనీ – సాక్షి దంపతులు, మైక్రోసాఫ్ట్‌ కో ఫౌండర్‌ బిల్‌గేట్స్‌, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కుమార్తె ఇవాంకా ట్రంప్‌, మెటా అధినేత మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్ – ప్రిసిల్లా చాన్ దంపతులు‌, ఈశా ఫౌండేషన్‌ అధినేత జగ్గీ వాసుదేవ్, సీరమ్‌ అధినేత అధర్‌ పునావాలా – నటాషా పునావాలా దంపతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Glimpses from the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant in Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/3iveiIgDf8 — ANI (@ANI) March 3, 2024

Actors Siddharth Malhotra, Kiara Advani, Sonali Bendre, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, and Sara Ali Khan during the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant in Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/WeLZOi1yCZ — ANI (@ANI) March 4, 2024

Jamnagar, Gujarat | Saif Ali Khan, wife Kareena Kapoor, their son, Film producer Boney Kapoor, Madhuri Dixit Nene, her husband Shriram Madhav Nene and Aditya Roy Kapur attended the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/CvedZCfndO — ANI (@ANI) March 3, 2024

Jamnagar, Gujarat | Actors Salman Khan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Suhana Khan and Shanaya Kapoor attended the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/yLNnUrIV2D — ANI (@ANI) March 3, 2024

Jamnagar, Gujarat | Actor Anil Kapoor, his wife Sunita Kapoor, Sadhuguru Jaggi Vasudev, former cricketer Sachin Tendulkar, his wife Anjali Tendulkar, Microsoft co-founder Bill Gates attended pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/8d5gb1e7J3 — ANI (@ANI) March 3, 2024

Jamnagar, Gujarat | Actor Shah Rukh Khan, his wife Gauri Khan, his son AbRam, actor Ananya Pandey, Cricketer MS Dhoni, his wife Sakshi Dhoni, actor Rajinikanth, his wife Latha Rajinikanth and his daughter Aishwarya Rajinikanth attended pre-wedding celebrations of Anant Ambani and… pic.twitter.com/kvkF9Qijnv — ANI (@ANI) March 3, 2024

#WATCH | Gujarat: SII CEO Adar Poonawalla & wife Natasha Poonawalla leave from Jamnagar after attending the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/BWq3JgYTzz — ANI (@ANI) March 3, 2024

