Nita Ambani | సంప్రదాయ నృత్యంతో ఆకట్టుకున్న నీతా అంబానీ.. VIDEO

March 4, 2024 / 11:35 AM IST

Nita Ambani | అంబానీ ఇంట పెళ్లి వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. ముకేశ్‌ అంబానీ – నీతా అంబానీ (Nita Ambani) దంపతుల చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. రాధికా మర్చంట్‌ (Radhika Merchant)ను అనంత్‌ ఈ ఏడాది జులైలో వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. దీంతో అంబానీ కుటుంబం ముందస్తు పెళ్లి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించింది. గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని జామ్‌నగర్‌ (Jamnagar)లో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ వేడుకలు ఆదివారంతో ముగిశాయి.

ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలకు బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌, హాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు, బిలియనీర్స్‌ తరలివచ్చారు. ఇక ఈ వేడుకల్లో నీతా అంబానీ తన సంప్రదాయ నృత్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. అంబానీ ఇంట్లో ఏ వేడుకైనా నీతా అంబానీ ప్రత్యేకంగా పర్ఫామ్‌ చేస్తుంటుంది. ఇక అనంత్‌ – రాధికల ముందస్తు వివాహ వేడుకల్లో కూడా నీతా అంబానీ సంప్రదాయ నృత్యంతో అతిథులను ఆకట్టుకుంది. రాధిక మర్చంట్‌ను అంబానీ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానిస్తూ.. విశ్వంభరి దేవీ స్తోత్రంపై నృత్యం చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

Celebrating tradition and invoking the divine, the Founder and Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani presents a stirring performance to the Vishwambhari Stuti, a sacred hymn dedicated to Maa Ambe, the embodiment of power and strength. She has been hearing this hymn since… pic.twitter.com/4NWp05bjlA

— ANI (@ANI) March 4, 2024