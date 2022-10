October 7, 2022 / 07:58 PM IST

Canara Bank Special FD | ప్ర‌భుత్వ రంగ బ్యాంక్‌.. కెన‌రా బ్యాంక్‌.. డిపాజిట్ల‌ను ఆక‌ర్షించ‌డానికి 666 రోజుల గ‌డువుతో స్పెష‌ల్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. దీనిపై గ‌రిష్టంగా 7.5 శాతం వ‌డ్డీ ఆఫ‌ర్ చేస్తున్న‌ది. డిపాజిట‌ర్లు రూ.2 కోట్ల లోపు వ‌ర‌కు డిపాజిట్ చేయొచ్చు. సాధార‌ణ‌ సిటిజ‌న్ల‌కు ఏడు శాతం, సీనియ‌ర్ సిటిజ‌న్ల‌కు 7.5 శాతం వ‌డ్డీ అందిస్తున్న‌ది.

`ఇప్పుడు మీరు మీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పై గ‌రిష్ట రిట‌ర్న్స్ పొందొచ్చు. ఇందుకోసం 666 రోజుల గ‌డువు గ‌ల స్పెష‌ల్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీం కింద పెట్టుబ‌డుల‌పై 7.50 శాతం వ‌డ్డీ ఆఫ‌ర్ చేస్తున్న‌ట్లు కెన‌రా బ్యాంకు ట్వీట్ చేసింది.ఏడు రోజుల నుంచి 10 ఏండ్ల లోపు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల‌పై 2.90 నుంచి 5.75 శాతం వ‌డ్డీ ఆఫ‌ర్ చేస్తున్న‌ది. సీనియ‌ర్ సిటిజ‌న్ల‌కు 2.90 నుంచి 6.25 శాతం వ‌ర‌కు వ‌డ్డీ అందిస్తున్న‌ది.

