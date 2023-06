June 1, 2023 / 11:15 AM IST

Tanay Pratap | ఐపీఎల్‌ (IPL) కోసం అభిమానులు ఎంతగా ఎదురు చూస్తారో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. సీజన్‌ మొదలైందంటే చాలు.. గంటల తరబడి టీవీలకు అతుక్కుపోతుంటారు. తమ అభిమాన జట్టు గెలవాలని పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే ఐపీఎల్‌ను చూడటమంటే సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడమే (waste of time) అవుతుందని అంటున్నారు బెంగళూరుకు చెందిన ఓ స్టార్టప్ ఫౌండ‌ర్‌ తనయ్‌ ప్రతాప్ (Tanay Pratap)‌. ఐపీఎల్‌ చూసేందుకు వృధా చేస్తున్న టైంను కొత్త నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చని నెటిజన్లకు సూచిస్తున్నాడు.

ఈ మేరకు ఓ ట్వీట్‌ చేశాడు. ‘తగినంత సమయం లేదు అంటూ ప్రజలు తరచూ ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. అయినప్పటికీ వారు గంటల తరబడి ఐపీఎల్‌కు అతుక్కుపోతారు. రోజుకు నాలుగు గంటలు ఐపీఎల్‌ కోసమే గడుపుతున్నారు. అంటే కేవలం ఐపీఎల్‌ కోసం 30 రోజుల్లో (నెల రోజులు) 120 గంటల విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు. ఆ టైంను కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగిస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. సమయాన్ని తెలివిగా ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో ఆలోచించండి’ అని నెటిజన్లకు సూచన చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు .. ప్రతి గంటను ఏదో ఒకటి నేర్చుకునేందుకు కేటాయించలేమంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

People often complain about not having enough time, yet they find themselves glued to the IPL for hours on end.

That's 4 hrs/day, 30 days/month – 120 hrs wasted.

Imagine the possibilities if those hours were spent learning a new skill.

Choose wisely how you invest your time.

— Tanay Pratap (@tanaypratap) May 30, 2023