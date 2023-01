విశాఖపట్నంలో వందేభారత్‌ రైలుపై దాడి.. కిటికీలు ధ్వంసం

January 11, 2023 / 08:58 PM IST

అమరావతి : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వందేభారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌పై రాళ్ల దాడి జరిగింది. విశాఖపట్నం కంచెరపాలెం రామ్మూర్తిదంపతులుపేట వద్ద రైలు ఆగిన సమయంలో ఆకతాయిలు దాడి చేయడంతో ఎక్స్‌ప్రెస్ కోచ్ విండ్‌షీల్డ్ దెబ్బతిన్నాయి. ఇది గమనించిన అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. రాళ్లు విసిరిన ఆకతాయిల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ రైలును జనవరి 19న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ రైలు సికింద్రాబాద్‌ – విశాఖపట్నం మధ్య నడువనున్నది. ట్రయల్‌ రన్‌లో భాగంగా చెన్నై నుంచి రైలు విశాఖపట్నానికి చేరుకుంది. రాళ్ల దాడిని వాల్తేరు డివిజన్‌ అధికారులు ధ్రువీకరించారు.

Andhra Pradesh | Stones pelted on Vande Bharat train in Visakhapatnam which will be flagged off by PM Modi on Jan 19. Incident occurred during maintenance.

Glass pane of a coach of Vande Bharat express was damaged near Kancharapalem, Visakhapatnam. Further probe underway: DRM pic.twitter.com/JQLrHbwyJ4

