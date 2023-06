NTR Fan Shyam | మిస్టరీగా ఎన్టీఆర్‌ అభిమాని శ్యామ్‌ మరణం.. పొలిటికల్‌ టర్న్‌ తీసుకోవడంతో హీటెక్కిన ఏపీ రాజకీయాలు

June 27, 2023 / 05:45 PM IST

NTR Fan Shyam | జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ వీరాభిమాని శ్యామ్‌ అనుమానాస్పద మృతి రాజకీయరంగు పులుముకుంది. శ్యామ్‌ మరణం వెనుక స్థానిక వైసీపీ నేతలు ఉన్నారంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆరోపించడం ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో సంచలనంగా మారింది. తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన ఆరోపణలపై వైసీపీ కూడా అంతే దీటుగా స్పందించింది. ఈ ఘటనను రాజకీయంగా వాడుకోవాలని చూడటం చాలా బాధాకరమని టీడీపీ నేతల ప్రచారాన్ని వైసీపీ ఖండించింది. ఇలాంటి నీచ రాజకీయ నాయకులు చేసే విష ప్రచారాల నుంచి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చింది.

తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన శ్యామ్‌ ( 23) జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌కు వీరాభిమాని. ఇటీవల చింతలూరు గ్రామానికి వెళ్లిన శ్యామ్‌.. అనుమానాస్పదంగా మృతిచెందాడు. ఈ నెల 25న అతను బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు చెబుతున్నప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న పిక్స్‌ మాత్రం పలు అనుమానాలకు తెరలేపుతున్నాయి. శ్యామ్‌ ఆత్మహత్య చేసుకునేంత పిరికివాడు కాదని.. అతని మరణం వెనుక ఉండొచ్చని పలువరు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. శ్యామ్‌ ఉరేసుకుంటే అతని కాళ్లు నేలను ఎందుకు తాకాయని.. శరీరంపై గాయాలు ఎందుకు ఉన్నాయని.. నోటిలో గంజాయి కుక్కినట్లు ఎందుకు ఉందని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీంతో శ్యామ్‌ మృతిపై ఏపీ పోలీసులు సమగ్ర విచారణ జరపాలని నెటిజన్లు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో #WeWantJusticeForShyamNTR అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

తన అభిమాని శ్యామ్‌ మరణం పట్ల జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. “శ్యామ్‌ మరణం అత్యంత బాధాకరమైన సంఘటన. అతని కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. శ్యామ్‌ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మరణించాడో తెలియకపోవడం మనసును కలిచివేస్తోంది” అని జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ తెలిపారు. శ్యామ్‌ మరణంపై తక్షణమే దర్యాప్తు జరిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. టాలీవుడ్‌ నటుడు నిఖిల్‌ సిద్ధార్థ కూడా దీనిపై స్పందించారు. శ్యామ్‌ మరణంపై విచారణ జరిపించాలని ఏపీ పోలీసులను ట్విట్టర్‌ ద్వారా కోరారు. కాగా, శ్యామ్‌ చెల్లెళ్ల బాధ్యతను ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ వెల్ఫేర్‌ స్వీకరించింది. పోయిన ప్రాణాన్ని తీసుకురాలేం.. కానీ అతని కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్‌ వెల్ఫేర్‌ ట్వీట్‌ చేసింది. శ్యామ్‌ చెల్లెళ్ల బాద్యతను తీసుకుంటామని ట్విట్టర్‌ వేదికగా ప్రకటించింది.

ఎన్టీఆర్‌ అభిమాని శ్యామ్‌ మరణంపై పలు అనుమానాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. శ్యామ్‌ మరణం వెనుక వైసీపీ నేతల ప్రమేయం ఉందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయని.. ఈ కేసును నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరపాలని చంద్రబాబు డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు చంద్రబాబు చేసిన ట్వీట్‌తో శ్యామ్‌ మరణం పొలిటికల్‌ టర్న్‌ తీసుకుంది. శ్యామ్‌ మరణం వెనుక వైసీపీ నాయకుల హస్తం ఉందని నారా లోకేశ్‌ కూడా ఆరోపించారు. శ్యామ్‌ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేదాకా పోరాటం చేస్తామని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. వీరితో పాటు అచ్చెన్నాయుడు, దేవినేని ఉమ సహా పలువురు టీడీపీ నేతలు కూడా వైసీపీ నాయకుల కారణంగానే శ్యామ్‌ మరణించాడని ఆరోపించారు.

Deeply saddened by the tragic and untimely demise of Shyam in Chintaluru, EG District. The suspicious circumstances surrounding his death are alarming. I strongly urge for a thorough investigation into this matter, ensuring justice is served. It has been alleged that YSRCP… pic.twitter.com/55bpR9cgvR

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 27, 2023