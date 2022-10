Viral Video: రోడ్డు దాటుతున్న పులితో సెల్ఫీ…!

October 11, 2022 / 04:12 PM IST

Selfie With Tiger: అటవీ ప్రాంతంలో రోడ్డు దాటుతున్న పులిని ఫొటోలు తీసేందుకు కొందరు యువకులు ప్రయత్నించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోలో నలుగురు వ్యక్తులు అటవీ ప్రాంతంలో రహదారిపై వెళ్తుండగా.. అదే సమయంలో అడవిలో నుంచి రోడ్డుకు దగ్గరగా వస్తున్న ఓ పెద్ద పులి వారికి తారస పడింది. అది చూసిన యువకులు వీడియోలు, ఫొటోలు తీస్తూ పులికి దగ్గరగా వెళ్లారు. అంతటితో ఆగకుండా ఓ యువకుడు ఏకంగా పులితో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అదృష్టవశాత్తు పులి సదరు యువకులను పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయింది.

ఈ వీడియోను ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అధికారి సుశాంత్ నందా ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశాడు. దయచేసి ఇలాంటి చర్యలకు ఎవరూ పాల్పడకండి అంటూ… యువకుల తీరును తప్పుబట్టారు. అయితే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందన్న వివరాలను మాత్రం సుశాంత్‌ నంద వెల్లడించలేదు. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు యువకుల తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ‘‘ అరె బాబూ.. పులితో ఆటలా.. జాగ్రత్త’’ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Remember that if you see a large carnivore, it wanted you to see it. It never wanted to be chased. The tiger can maul you to death feeling threatened. Please don’t resort to this wired behaviour. pic.twitter.com/e0ikR90aTB

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 6, 2022