March 25, 2022 / 08:10 PM IST

ఓ ఏనుగు ఊబిలో చిక్కుకుపోయింది. బ‌య‌ట‌ప‌డేందుకు శ‌త‌విధాలా ప్ర‌య‌త్నించింది. కానీ, దానివ‌ల్ల కాలేదు. అల‌సిపోయిన ఏనుగు ఇక ప్ర‌య‌త్నం విర‌మించుకుంది. అప్ప‌టికే అక్క‌డికి చేరుకున్న ఫారెస్ట్ అధికారులు ఓ తాడును విస‌ర‌గా, దాన్ని ప‌ట్టుకుని పైకి వ‌చ్చేసింది. ఈ వీడియో సోష‌ల్‌మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

ఈ సంఘ‌ట‌న త‌మిళ‌నాడులోని నీల‌గిరిలో జ‌రిగింది. 78 సెక‌న్ల నిడివిగ‌ల ఈ వీడియోను త‌మిళ‌నాడు అట‌వీశాఖ ప్రిన్సిప‌ల్ సెక్రెట‌రీ ఐఏఎస్ సుప్రియాసాహూ షేర్ చేశారు. ఊబినుంచి బ‌య‌ట‌ప‌డేందుకు ఏనుగు తీవ్రంగా ప్ర‌య‌త్నిస్తుంది. దానివ‌ల్ల కాక‌పోయేస‌రికి ప‌క్క‌కు వాలిపోతుంది. చివ‌రికి రేంజ‌ర్లు విసిరిన తాడును ప‌ట్టుకుని పైకి వ‌చ్చేస్తుంది. ఈ వీడియోకు ట్విట‌ర్‌లో 12,600 వ్యూస్ వ‌చ్చాయి. ఫారెస్ట్ అధికారుల‌ను అంద‌రూ ప్ర‌శంసల్లో ముంచెత్తుతున్నారు.

Inspiring team work by #TNforesters in rescuing a 25-year-old elephant stuck in a swamp in Gudalur, #Nilgiris The elephant too did not give up and showed exemplary fighting power to get out of the swamp holding on to the rope thrown by her rescuers.Hats off 👍 #TNForest pic.twitter.com/YvT2Zmbcue

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) March 24, 2022