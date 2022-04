April 7, 2022 / 06:23 PM IST

పార్ల‌మెంట్‌లో చ‌ర్చ‌ల సంద‌ర్భంగా అప్పుడ‌ప్పుడూ స‌ర‌దా సంఘ‌ట‌న‌లు జ‌రుగుతుంటాయి. స‌భ్యులు మాట్లాడుతుండ‌గా, వెనుక ఉన్న‌వారు ఆవులించ‌డ‌మో..నిద్ర‌పోవ‌డ‌యో చూస్తుంటాం. తాజాగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ శ‌శిథ‌రూర్‌, ఎన్సీపీ ఎంపీ సుప్రియాసూలేతో ముచ్చ‌ట‌పెడుతూ క‌నిపించారు. దీనిపై సోష‌ల్‌మీడియాలో స‌ర‌దా మీమ్స్ చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి.

లోక్‌స‌భ‌లో సీనియ‌ర్ నేత‌, జమ్ము క‌శ్మీర్ మాజీ సీఎం ఫ‌రూక్ అబ్దుల్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఆయ‌న వెనుక సీట్లో ఉన్న ఎన్సీపీ ఎంపీ సుప్రియాసూలే వెన‌క్కి తిరిగి ఏదో అడుగుతుండ‌గా, ఆమె వెనుక సీట్లో ఉన్న ఎంపీ శ‌శిథ‌రూర్ ముందుకు వంగి స‌మాధాన‌మిస్తున్నాడు. శ‌శిథ‌రూర్ త‌న సీట్లోంచి ముందుకు వంగి బ‌ల్ల‌పై త‌ల ఆనించి మాట్లాడడం వీడియోలో క‌నిపించింది.

దీంతో నెటిజ‌న్లు స‌రదా కామెంట్ల‌తో హోరెత్తించారు. ఫ‌ర్ర‌గో అబ్దుల్లా అనే ట్విట‌ర్ యూజ‌ర్ అల్లు అర్జున్ పుష్ప సినిమాలోని శ్రీవ‌ల్లి పాట బీజీఎంతో వీడియోను ఎడిట్ చేసి, ట్విట‌ర్‌లో పెట్టాడు. సుప్రియాసూలేకు శశిథ‌రూర్‌ వ‌ర్క్ బ్యాలెన్స్ నేర్పిస్తున్నాడంటూ ఒక‌రు ట్వీట్ చేయ‌గా, థ‌రూర్ ఫైర్ కాదు.. ఫ్ల‌వ‌ర్ అంటూ మ‌రొక‌రు ట్వీటారు. ఇలాంటి ఫ‌న్నీ కామెంట్ల‌తో ఈ వీడియో నెట్టింట చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

It was a great speech by Farooq Abdullah. Must listen for everyone. @ShashiTharoor pic.twitter.com/STQe0yulxG

— Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) April 6, 2022