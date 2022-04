Viral Video: పడవ నుంచి నీటిలోకి పులి దూకింది…. ‘లైఫ్ ఆఫ్ పై’ను గుర్తుకు తెచ్చింది

April 18, 2022 / 03:55 PM IST

కోల్‌కతా: ఒక రాయల్‌ బెంగాల్‌ టైగర్‌ పడవ నుంచి నీటిలోకి దూకింది. ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరి అడవిలోకి వెళ్లింది. ‘లైఫ్ ఆఫ్ పై’ సినిమాను ఈ పులి గుర్తుకు తెచ్చింది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని సుందర్‌బన్స్‌ అటవీ ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. అడవి నుంచి జనవాసంలోకి వచ్చిన ఒక పులిని అటవీ శాఖ అధికారులు ఇటీవల బంధించారు. అది కోలుకున్న తర్వాత సుందర్‌బన్స్‌ అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. దీని కోసం ఆ పులిని బోటులో అటవీ ప్రాంతం సమీపానికి తీసుకెళ్లారు. ఒడ్డుకు కొంచెం సమీపంలో పడవను నిలిపి బోను నుంచి పులిని వదిలారు. దీంతో అది ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే నీటిలోకి దూకింది. వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడకుండా అటవీ ప్రాంతం వైపు ఈదుకుంటూ వెళ్లింది. ఒడ్డుకు చేరిన తర్వాత అడవిలో అది కలిసిపోయింది.

కాగా, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (ఐఎఫ్‌ఎస్‌) పర్వీన్ కల్వాన్ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో ఆదివారం ఈ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఒక్క రోజులోనే 88 వేల సార్లు దీనిని వీక్షించారు. నాలుగు వేల మంది లైక్‌ చేశారు. పలువురు నెటిజన్లు ఈ వీడియోపై కామెంట్లు చేశారు. ‘లైఫ్ ఆఫ్ పై’ సినిమాను గుర్తుకు తెచ్చిందని ఒకరు పేర్కొన్నారు. నీటిలో ఆ పులి ఈదిన తీరును మరొకరు తెగ మెచ్చుకున్నారు.

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022