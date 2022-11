November 9, 2022 / 03:22 PM IST

Robbery In US | దొంగలు దొంగతనానికి వెళ్లేముందు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కన్నం వేసే ప్రదేశంలో మూడు, నాలుగు రోజుల ముందే రెక్కీ నిర్వహించి అదును చూసి చొరబడుతుంటారు. అయితే చివరకు ఏదో ఒక చిన్న పొరపాటుతో దొరికిపోతుంటారు. తాజాగా అమెరికాలో ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి చోటు చేసుకుంది.

వాషింగ్టన్‌లోని ఓ దుకాణంలో 17 ఏళ్ల యువకుడు దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. షాప్‌లో డిస్‌ప్లేలో ఉంచిన హ్యాండ్‌ బ్యాగ్‌ను కొట్టేశాడు. అతను దొంగలించింది చిన్నా చితకా బ్యాగ్‌ కాదండోయ్‌. అత్యంత ఖరీదైనది. అమెరికన్‌ కరెన్సీలో 18వేల డాలర్లు కాగా, మన ఇండియన్‌ కరెన్సీలో రూ.14లక్షలకు పైమాటే. ఇంకేముందు దానితో అక్కడి నుంచి జారుకుందామనుకున్నాడు. బ్యాగ్‌తో సహా బయటకు పరుగులు తీశాడు. అక్కడే అతను తప్పులో కాలేశాడు. డోర్‌ ఓపెన్‌లో ఉందనుకుని వేగంగా పరిగెత్తాడు. తీరా గ్లాస్‌డోర్‌ను ఢీ కొట్టి బొక్కబోర్లా పడ్డాడు. అక్కడే ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది దొంగను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు షాప్‌లోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp

— Hans Solo (@thandojo) November 8, 2022