February 21, 2023 / 04:45 PM IST

Crocodile Vs Drone | ఇటీవల కాలంలో డ్రోన్ల (Drone) వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఔషధాల నుంచి పార్శిళ్ల వరకు అన్ని వస్తువులను సుదూర ప్రాంతాలకు వేగంగా చేరవేసేందుకు వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. అందమైన ప్రదేశాలను కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించేందుకు డ్రోన్ల (Drone)నే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అన్ని ప్రాంతాలకు స్వయంగా మనం వెళ్లి ఫొటోలు, వీడియోలు తీయలేము. అలాంటి పరిస్థితుల్లో డ్రోన్లు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. జలపాతాలు, కొండ ప్రాంతాలు ఇతర అందమైన ప్రదేశాలతోపాటు అద్భుత కట్టడాలను డ్రోన్ల ద్వారానే చిత్రీకరిస్తున్నారు.

అయితే తాజాగా డ్రోన్‌ (Drone)కు సంబంధించిన వీడియో (Video) ఒకటి సోషల్‌ మీడియా (Social Media) లో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. చిత్రీకరణలో భాగంగా నీటి పైభాగంలో గాల్లో ఎగురుతున్న ఓ డ్రోన్‌ (Drone)ను మొసలి (Crocodile) పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది. నీటిపై డ్రోన్‌ ఎగురుతుండగా ఆ శబ్దం విన్న మొసలి (Crocodile) ఒక్కసారిగా గాల్లోకి ఎగిరింది. డ్రోన్‌ను నోటితో పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే అది జస్ట్‌ మిస్సైంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను రీచ్‌ అనుపమ్‌ (reach_anupam) అనే నెటిజన్‌ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

That was a close call! Crocs are awesome, intimidating creatures that you don't want to mess with. Interested to see the footage captured by that drone – has anyone come across it?​

Credit: wildlifeanimall (IG)

​#nature #wildlife #drone pic.twitter.com/4o4SLF0R4N

— AT (@reach_anupam) February 19, 2023