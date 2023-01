Cheetah | మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్తున్న చీతా.. వీడియో వైరల్‌..!

January 9, 2023 / 12:21 PM IST

Cheetah | చీతాలు.. భూమిపై అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తగల జీవులు. మెరుపు వేగానికి పర్యాయపరంగా మారిన ఈ జీవులు గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెత్తగలవు. కేవలం 3 సెకన్లలోనే గరిష్ఠ వేగాన్ని అందుకోగలవు. అలాంటి ఒక చీతా ఆహారం కోసం జంతువును వేటాడుతూ అతి వేగంగా పరుగెత్తుతున్న వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోను ఫ్యాసినేటింగ్ పేరుతో ఉన్న ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు.

వీడియోలో చిరుత ఏకంగా గంటకు 70 మైళ్ల వేగంతో పరిగెత్తుతూ కనిపించింది. అంటే 112 కిలోమీటర్ల వేగం అన్నమాట. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది. చీతా వేగాన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్‌ అవుతున్నారు. రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియోను ఇప్పటికి 33 లక్షల మందికిపైగా వీక్షించారు. వేలల్లో లైక్స్‌ వచ్చాయి.

While running, cheetahs cover up to 22 feet per stride reaching speeds of up to 70 miles per hour. pic.twitter.com/4xL7Y6qvCC

— Fascinating (@fasc1nate) January 8, 2023