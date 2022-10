హృదయవిదారకం.. చిన్నారి మృతదేహాన్ని భుజాలపై వేసుకొని..!

October 20, 2022 / 01:31 PM IST

Madhya Pradesh | మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఛతర్‌పూర్‌ జిల్లాలో హృదయవిదారకమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి నాలుగేళ్ల చిన్నారి మృతదేహాన్ని భుజాలపై మోసుకుంటూ బస్టాండ్‌కు వెళ్లాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

నాలుగేళ్ల చిన్నారి తన స్వగ్రామంలో ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందింది. దీంతో పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ఛతర్‌పూర్‌లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి తరలించేందుకు చిన్నారి బంధువు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. మృతదేహాన్ని భుజాలపై వేసుకుని వాహనం కోసం వేచి చూశాడు. అయితే, ఆసుపత్రి వద్ద ఎలాంటి వాహనం అందుబాటులో లేదు. ప్రైవేటు వాహనంలో తీసుకెళ్దామంటేనేమో ఆ వ్యక్తి వద్ద సరిపడా డబ్బులు లేవు. చేసేదేమీ లేక చిన్నారి మృతదేహాన్ని భుజంపై మోసుకుంటూ రద్దీ రహదారిలోనే బస్టాండ్‌కు చేరుకున్నాడు. తన ఊరు వెళ్లేందుకు బస్సు ఎక్కాడు. అయితే, అతని వద్ద టికెట్‌కు సరిపడా డబ్బులు కూడా లేవు. దీంతో తోటి ప్రయాణికుడు సహాయం చేశాడు.

నాలుగు నెలల క్రితం ఇదే ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఓ కుటుంబానికి కూడా ఇదే తరహా పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. వరుస ఘటనల నేపథ్యంలో ఛతర్‌పూర్‌ జిల్లాలో అత్యవసర సదుపాయాల అందుబాటుపై అధికారులను స్థానికులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

A man carried the body of his four-year-old niece on his shoulders and took a bus to his village because he could not get a hearse from a hospital, This comes nearly four months after a four-year-old girl's body was carried by her family on their shoulders. Both in Chhatarpur. pic.twitter.com/NXZUNODqUT

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 20, 2022