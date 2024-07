Viral Video | ఇంటి ముందున్న కారులో వెరైటీ సౌండ్స్‌.. ఏందా అని చూసిన యువతికి మైండ్ బ్లాక్‌..!

July 7, 2024 / 05:08 PM IST

Viral Video : ఒక్కోసారి మనకు వింత అనుభవాలు ఎదురవుతుంటాయి. ఆ ఊహించని పరిణామాలకు మనం షాకవుతుంటాం. అలాంటి దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయినా, వేరెవరైనా తమ మొబైల్‌లో రికార్డు చేసినా.. సోషల్ మీడియా (Social media) లో దర్శనమిస్తాయి. ఇంటర్నెట్‌ (Internet) లో తెగ వైరల్‌ అవుతాయి. తాజాగా అలాంటిదే ఓ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నది.

ఇంటి ముందు పార్క్ చేసి ఉంచిన కారులోంచి వింత చప్పుళ్లు రావడం విని దగ్గరకు వెళ్లి చూసిన యువతికి మైండ్‌ బ్లాక్‌ అయ్యింది. ఆ హఠాత్పరిణామానికి ప్రాణ భయంతో బొబ్బలు పెడుతూ ఇంట్లోకి పరుగులు తీసింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. వీడియోలో ఏముందంటే.. ఓ ఇంటి ముందు కారు పార్క్‌ చేసి ఉంది. అయితే ఆ కారులోంచి వింత శబ్ధాలు రావడాన్ని ఆ ఇంట్లోని యువతి గమనించింది. ఏందా అని కారు వైపు చూడగా ముందు డోర్‌ సగం తెరచి ఉంది.

కారులోకి ఏదో దూరి ఉంటుందని భావించిన యువతి కారు దగ్గరికి వెళ్లింది. పోతూపోతూ కారులో పెట్టుకునేందుకు పండ్ల బుట్ట తీసుకెళ్లింది. కుడిచేతిలో పండ్ల బుట్ట, ఎడమ చేత కారు డోరు పట్టకుని లోపలికి తొంగిచూసింది. అంతే.. లోపల ఉన్న దృశ్యం చూసి ఆమె మైండ్‌ బ్లాక్‌ అయ్యింది. ఎందుకంటే లోపల ఓ ఎలుగుబంటి ఉన్నది. ప్రాణభయంతో అరుస్తూనే లోపల ఉన్న ఎలుగు బయటకు రాకుండా ఆ యువతి ఎడమచేతితో కారు డోర్‌ను మూసే ప్రయత్నం చేసింది.

కానీ ఎలుగు బలం ముందు ఆమె బలం చాలక డోర్‌ను వదిలేసి, కుడి చేతిలోని పండ్ల బుట్ట కిందపడేసి, గావు కేకలు పెడుతూ బతుకుజీవుడా అంటూ ఇంట్లోకి పరుగందుకుంది. ఆమె అరుపుల శబ్ధానికి ఎలుగుబంటి కూడా భయంతో కారు నుంచి బయటికి దూకి పరుగు తీసింది. ఆ వెంటనే యువతి భయంతో పారిపోయిందని గ్రహించిన ఎలుగు వెనక్కి వచ్చింది. పడిపోయిన పండ్లను హాయిగా ఆరగించింది.

ఈ నవ్వుతెప్పించే ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఆ యువతి ఇంటి ముందున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తోంది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ‘ఎలుగుబంటికి కారంటే బాగా ఇష్టమున్నట్లుంది’ అని కొందరు, ‘యువతి పరుగు ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ రికార్డును బద్దలు కొట్టేలా ఉంది’ అని మరికొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే 29 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌ వచ్చాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

Why did she try to lock the bear in the car?? 😳😭 pic.twitter.com/UYxrajm0K8

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 3, 2024