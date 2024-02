February 3, 2024 / 12:56 PM IST

హైదరాబాద్‌: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మధ్యంతర బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రానికి ఏమీ రాలేదని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) అన్నారు. బడ్జెట్‌లో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగినా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి స్పందించేడం లేదని మండిపడ్డారు. బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమంత్రి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడటం లేదని విమర్శించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు భయపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఎందుకు పణంగా పెడుతున్నారని నిలదీశారు. కేఆర్‌ఎంబీకి ప్రాజెక్టులను అప్పగించి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్‌) వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు.

Yet not a word against BJP from Telangana CM !! Deafening silence

What are you scared of? Why this abject surrender on the interests of the state?

From meekly signing & handing over projects to KRMB to staying absolutely silent on injustice meted out to state, truly appalling pic.twitter.com/UOHuLoBSPX

— KTR (@KTRBRS) February 3, 2024